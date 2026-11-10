Dwayne Johnsons geplatzter NFL-Traum wurde zum Glücksfall

Dwayne "The Rock" Johnson (54) ist inzwischen mit einem der größten Rückschläge seines Lebens im Reinen. In einem aktuellen Instagram-Beitrag blickt der Schauspieler auf seinen einstigen Traum von einer NFL-Karriere zurück und erklärt, warum sich das damalige Scheitern im Nachhinein als Glücksfall herausstellte. Schon während seiner Collegezeit bei den Miami Hurricanes lief es für den Defensive Tackle nicht wie erhofft: Er verlor seinen Stammplatz. "Ein Typ namens Warren Sapp kam dazu und stellte mit seinem Spiel einfach alles in den Schatten, und das bedeutete, dass ich auf die Bank musste. Ich sage immer, ich war die Nummer 54. Ich war gut, aber einfach nicht gut genug", berichtet Dwayne. Auch der Sprung in den Profifootball gelang ihm nicht. 1995 verpflichteten ihn die Calgary Stampeders aus der Canadian Football League, entließen ihn jedoch bereits nach wenigen Monaten wieder. Mit gerade einmal sieben Dollar, umgerechnet sechs Euro, in der Tasche kehrte er daraufhin nach Hause zurück. Die Enttäuschung führte ihn schließlich zum Wrestling: 1996 gab er sein Debüt in der WWE.

Seinem geplatzten NFL-Traum trauert der Hollywoodstar heute nicht mehr nach. "Ich vermisse bestimmte Aspekte des Footballs", räumt er zwar ein, betont aber zugleich: "Ich bereue nichts." Damals ging es ihm bei seinem sportlichen Ziel allerdings um weit mehr als nur den Football. Dwayne wollte seiner Familie endlich finanzielle Sicherheit ermöglichen. "In die NFL zu kommen, bedeutete, dass ich Geld verdienen würde, dass wir nicht mehr in Wohnwagensiedlungen oder Wohnungen leben würden", erinnert er sich in seinem Beitrag. Sein großer Wunsch war es, seinen Eltern ihr erstes eigenes Haus zu kaufen. Auch für sich selbst wollte er ein Zuhause und sein erstes Auto anschaffen. Durch das Ende seiner Footballkarriere schienen diese Träume zunächst in weite Ferne zu rücken. Einige Jahre später konnte er sie sich jedoch trotzdem erfüllen. 1996 stand er erstmals unter dem Namen Rocky Maivia im Wrestlingring, bevor er als The Rock zu einem der größten WWE-Stars aufstieg. Mit gerade einmal 28 Jahren war er so erfolgreich, dass sich all seine damaligen Wünsche erfüllten.

Für Dwayne wurde das Scheitern im Football zu einem wichtigen Antrieb, der ihn bis heute begleitet. "Es hat auch diesen Hunger in mir ausgelöst, der nie verschwunden ist", schreibt er auf Instagram. Außerdem erklärt er: "Ich sage immer, der Sprung in die NFL war das Beste, was mir nie passiert ist." Auch die sieben Dollar, mit denen er damals nach Hause zurückkehrte, sind ihm bis heute im Gedächtnis geblieben. Später benannte er sogar seine Produktionsfirma nach dem Betrag: Seven Bucks Productions. Seinen Followern gibt der Schauspieler, der kürzlich seinen Beautytipp für Männer teilte, zudem eine persönliche Botschaft mit auf den Weg: "Träume sind nicht nur etwas für Träumer, aber sie gehen auch nicht immer in Erfüllung. Und so vieles liegt wirklich außerhalb unserer Kontrolle." Viel wichtiger sei jedoch der eigene Umgang mit Rückschlägen: "Was aber immer in unserer Kontrolle liegen wird, ist, wie wir reagieren, wenn uns das Leben die Zähne einschlägt. Wisch das Blut weg, geh weiter und arbeite mit deinen beiden Händen weiter. Narbengewebe und Schwielen sind die Segnungen des Lebens."

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Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

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Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine"

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