Bill Cosby droht Haft im Streit um 59 Millionen Dollar

Donna Motsinger beantragt Beugehaft gegen Bill Cosby (89). Wie TMZ berichtet, will sie den Schauspieler wegen mutmaßlicher Missachtung gerichtlicher Anordnungen belangen lassen. Hintergrund ist ein Zivilurteil vom März 2026, das Donna 59,25 Millionen US-Dollar zusprach. Nach Angaben der Klägerin hat Bill bislang keinen Teil der Summe gezahlt. Auch die verlangten Auskünfte über seine Bankkonten, sein Einkommen und sein Vermögen soll er nicht erteilt haben. Für Januar 2027 ist eine Anhörung angesetzt. Sollte der Schauspieler nicht erscheinen, fordert Donna zusätzlich einen Haftbefehl. Im Zusammenhang mit ihrem aktuellen Antrag wurde bislang kein Haftbefehl erlassen.

Bereits am 9. Oktober hatte ein Richter Bill aufgefordert, innerhalb von zehn Tagen seine finanziellen Verhältnisse offenzulegen und Sanktionen in Höhe von 1.560 US-Dollar zu begleichen. Laut Donna kam er beiden Anordnungen nicht fristgerecht nach. Sie beantragt deshalb, dass das Gericht eine Missachtung feststellt und für jeden mutmaßlichen Verstoß eine Geldstrafe von bis zu 1.000 US-Dollar sowie fünf Tage Haft verhängt. Außerdem fordert sie 3.284 US-Dollar für Anwalts- und Nebenkosten. Sollte Bill auch nach einer entsprechenden Entscheidung nicht kooperieren, soll er nach ihrem Antrag so lange in Gewahrsam bleiben, bis er der Anordnung nachkommt. Seine Anwältin Jennifer Bonjean hatte ihn zuvor als gesundheitlich angeschlagen und ans Haus gebunden beschrieben. Aufgrund seiner Blindheit und eingeschränkten Mobilität habe er bereits einen Termin für eine Aussage unter Eid verpasst. Nach dem Zivilurteil sagte sie gegenüber TMZ: "Ihm wurde ein fairer Prozess verweigert. Niemand kann sich sinnvoll gegen Vorwürfe verteidigen, die ein halbes Jahrhundert zurückliegen."

Ausgangspunkt des Verfahrens war Donnas Zivilklage wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs im Jahr 1972. Sie warf Bill vor, ihr nach einer Comedyshow Wein und eine Pille gegeben und sie anschließend sexuell angegriffen zu haben, als sie sich nicht mehr habe wehren können. Im März 2026 sprach ihr eine Jury 19,25 Millionen US-Dollar für Schmerzen und Leiden sowie weitere 40 Millionen US-Dollar als Strafschadenersatz zu. Im Mai lehnte das Gericht Bills Antrag auf einen neuen Prozess ab. Seine Berufung ist weiterhin anhängig. Der Schauspieler bestreitet, jemals nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen begangen zu haben. In einem anderen Fall war er 2018 wegen sexueller Nötigung von Andrea Constand verurteilt worden und saß fast drei Jahre im Gefängnis. 2021 hob der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania das Urteil auf, weil eine frühere Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft verletzt worden war.

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Getty Images Bill Cosby, Komiker

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Getty Images Bill Cosby, Schauspieler

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