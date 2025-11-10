Kinder an erster Stelle: Johnny Depps rührende Festtagspläne

Johnny Depp (62) hat verraten, was für ihn die Feiertage besonders macht. Der Schauspieler und Regisseur erzählte bei der Premiere seines neuen Films "Modi: Drei Tage im Flügel des Wahnsinns" in Los Angeles, dass er sich am meisten darauf freut, Zeit mit seinen Kindern Lily-Rose Depp (26) und Jack Depp (23) zu verbringen. "Meine Familie sehen", antwortete der 62-Jährige auf die Frage nach seinen Familientraditionen gegenüber E! News. Die beiden erwachsenen Kinder stammen aus seiner früheren Beziehung mit Vanessa Paradis (52).

Neben den Vorbereitungen für die Festtage stand bei Johnny aktuell sein neues Filmprojekt im Fokus, bei dem er hinter der Kamera als Regisseur die Fäden zog. Über die Zusammenarbeit am Set sprach er voller Leidenschaft und betonte, dass Filmemachen ein gemeinschaftlicher Prozess sei: "Alles sortiert sich ein, und jeder verfolgt dasselbe Ziel", erklärte er. Praktische Erfahrungen sammelt der Schauspieler nach eigenen Worten sowohl vor als auch hinter der Kamera. "Ich lerne immer etwas Neues, schon allein durch die Beobachtung."

Tochter Lily-Rose sprach kürzlich mit Natalie Portman (44) in einem Interview mit Magazine über ihre Kindheit an der Seite berühmter Eltern. Sie erinnerte sich daran, oft mit ihren Eltern an deren Arbeitsorte gereist zu sein. Heute sei sie dankbar für diese Erfahrungen: "Meine Eltern haben sich sehr bemüht, dass mein Bruder und ich auch in fremden Ländern ein Leben hatten. Sie sorgten dafür, dass wir am Wochenende Spaß hatten oder zum Spielen in den Park gingen." Rückblickend schätzt sie die bewussten Entscheidungen ihrer Eltern, ihr und Jack ein Zuhause zu geben, egal, wo sie sich gerade befanden.

Getty Images Schauspieler Johnny Depp

Masatoshi Okauchi / Rex Features / ActionPress Amber Heard und Johnny Depp mit seinen Kindern Lily-Rose Depp und Jack Depp

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin