Sally Field spricht über Kindesmissbrauch durch Stiefvater

Sally Field (79) hat in einem bewegenden Interview mit dem Magazin People offen über ihr schwieriges Aufwachsen gesprochen. Die Schauspielerin erzählte, wie sie als Kind von ihrem Stiefvater, dem Schauspieler und Stuntman Jock Mahoney, emotional und sexuell missbraucht wurde – und wie dieses Trauma ihre spätere Karriere geprägt hat. Hintergrund des Gesprächs ist der Kinostart ihres neuen Films "Remarkably Bright Creatures" am 8. Mai, in dem sie die verwitwete Tova Sullivan spielt, die nachts in einem Aquarium arbeitet und eine ungewöhnliche Freundschaft mit einem Oktopus schließt.

Der Missbrauch durch ihren Stiefvater hörte Sally zufolge auf, als sie 14 Jahre alt war. Die aufgestaute Wut, die sich durch das Erlebte in ihr angestaut hatte, fand schließlich auf der Leinwand ihren Ausdruck. "Als kleines Mädchen, das in den 50er-Jahren aufgewachsen ist und eine sehr komplizierte Kindheit mit meinem Stiefvater und zeitweise sogar meiner Mutter hatte, war ich voller Wut. Wirklich voller Wut", erklärte sie. Beim Dreh von "Norma Rae" – für den sie 1980 ihren ersten Oscar gewann – habe sie dann erstmals gelernt, diese Gefühle gezielt einzusetzen. Regisseur Marty Ritt habe ihr dabei den entscheidenden Anstoß gegeben: "Ich fragte Marty Ritt: 'Wie wütend darf ich hier sein?' Er sagte: 'Wie wütend bist du?' Und ich sagte: 'Wütend.' Und so war das das erste Mal, dass ich wirklich lernte, meine eigene Wut vor der Kamera zu nutzen."

Erstmals öffentlich gemacht hatte Sally die Missbrauchserfahrungen durch ihren Stiefvater in ihren 2018 erschienenen Memoiren "In Pieces". Darin beschrieb sie die emotionale Zerrissenheit, die sie in jener Zeit empfunden hatte. "Es wäre so viel einfacher gewesen, wenn ich nur ein einziges Gefühl gehabt hätte, wenn Jocko nur grausam und beängstigend gewesen wäre. Aber das war er nicht. Er konnte zauberhaft sein, der Rattenfänger, mit unserer Familie als seinen verzauberten Anhängern", schrieb sie. Die Schauspielerin ist für ihr intensives Spiel bekannt und wurde neben "Norma Rae" auch für ihre Rolle in "In einem Land vor unserer Zeit" mit einem zweiten Oscar ausgezeichnet. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen außerdem "Steel Magnolias", "Mrs. Doubtfire" und "Forrest Gump".

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Getty Images Sally Field bei der Premiere von "80 For Brady" beim Palm Springs International Film Festival 2023, Januar 2023

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Getty Images Sally Field bei der Premiere von Netflix’ "Remarkably Bright Creatures" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles, April 2026

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Getty Images Sally Field in Los Angeles, August 2025