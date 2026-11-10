"Wicked"-Star Jeff Goldblum wird in Marrakesch gewürdigt

Jeff Goldblum (74) wird eine große Ehre zuteil. Der Schauspieler wird bei der 23. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals von Marrakesch für seine langjährige Karriere gewürdigt. Allerdings steht der Hollywoodstar dabei nicht allein im Rampenlicht. Auch John Turturro sowie der marokkanische Schauspieler Younès Mégri werden ausgezeichnet. Für Jeff und John geht es in Marrakesch aber nicht nur um die Ehrung: Die beiden werden sich im Rahmen der Festivalreihe "Conversations" auch dem Publikum präsentieren. Dort werden sie über ihre Arbeit vor und hinter der Kamera sprechen.

Jeff kann auf eine beeindruckende Filmografie zurückblicken. Bekannt wurde er ab den späten 1980er-Jahren durch Rollen in Klassikern wie "Die Fliege", Jurassic Park und "Independence Day". Auch in "Grand Budapest Hotel" und "Thor: Tag der Entscheidung" stand er vor der Kamera. Zuletzt schlüpfte er in Wicked und "Wicked: For Good" in die Rolle des Zauberers von Oz.

Gegenüber Deadline zeigte sich der Leinwandliebling dankbar für die Auszeichnung: "Es ist mir eine Ehre, diese Würdigung vom Internationalen Filmfestival von Marrakesch zu erhalten. Es hat eine ganz besondere Bedeutung, wenn die eigene Arbeit an einem Ort mit einer so reichen Kulturgeschichte und einer so tiefen Wertschätzung für die Kunst des Geschichtenerzählens gefeiert wird", betonte Jeff.

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Imago Jeff Goldblum bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, November 2025.

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Imago Jeff Goldblum in "Die Fliege" (1986)

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