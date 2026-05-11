Jeff Goldblum hatte eine holprige Fan-Begegnung in Sydney

Am Flughafen in Sydney kam es am Wochenende zu einem unangenehmen Moment für Jeff Goldblum (73). Der 73-jährige Schauspieler, bekannt aus Filmen wie Jurassic Park und "Independence Day", ist derzeit für eine Konzerttournee mit seiner Band Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra in Australien unterwegs. Als er am Sonntag in Sydney landete, wurde er dort von einem Fan namens Nedal Lakmas empfangen – und der ließ sich bei der Begrüßung etwas zu sehr mitreißen. Nedal griff spontan nach Jeff und legte ihm den Arm um die Taille, als die beiden für ein gemeinsames Foto posierten. Der Schauspieler wich sofort zurück.

Jeffs Begleitung reagierte prompt: Im Hintergrund war zu hören, wie mehrere Personen riefen: "Fass ihn nicht an, Nedal. Du kannst ihn nicht anfassen." Der Hollywoodstar selbst blieb jedoch gelassen. Laut Daily Mail sagte er zu dem Fan: "Ich werde dein Beschützer sein" – und posierte anschließend doch noch freundlich mit ihm für das Foto. Nedal entschuldigte sich und ließ die Hände von da an fest an seiner Seite. Jeff gab bei der Ankunft eine elegante Figur ab und trug eine schwarze Lederjacke kombiniert mit einer passenden Chinohose.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nedal Lakmas durch übergriffiges Verhalten gegenüber Prominenten auf sich aufmerksam gemacht hat. Bereits 2014 hatte er für Schlagzeilen gesorgt, als er der Schauspielerin Sarah Hyland (35), bekannt aus der Serie Modern Family, bei einem Empfang in Sydney zu nahe gekommen sein soll. Bei einer Party zu Ehren des "Modern Family"-Casts im Hotel Sebel Pier One soll er die damals 24-Jährige unsittlich berührt haben. Sarah verließ den Berichten zufolge den Ort in Tränen, Nedal wurde noch vor Ort von der Polizei abgeführt. Der Fall wurde vor dem Downing Centre Local Court verhandelt und schließlich auf Grundlage des australischen Psychisch-Gesundheits-Gesetzes eingestellt. Eine strafrechtliche Verurteilung gab es nicht, jedoch wurde Nedal zu einem sechsmonatigen Behandlungsplan verpflichtet.

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Getty Images Jeff Goldblum bei der Swarovski Masters of Light Opening Celebration in Los Angeles am 28. Oktober 2025

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Getty Images Emilie Livingston und Jeff Goldblum auf der Premiere für "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

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Rex Features / Rex Features / ActionPress Laura Dern, Jeff Goldblum und Bob Peck in "Jurassic Park"