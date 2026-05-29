Quoten-Desaster: Diese ZDF-Sendung steht wohl vor dem Aus

Die ZDF-Filmreihe "Merz gegen Merz" mit Christoph Maria Herbst (60) und Annette Frier (52) in den Hauptrollen hat am Donnerstagabend nun einen historischen Quotentiefstand erreicht. Laut Quotenmeter schalteten für die aktuelle Folge "Geständnisse" lediglich 1,91 Millionen Zuschauer ein. Damit fuhr die Reihe den bislang schlechtesten Wert ihrer Geschichte ein. Besonders bitter: In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen interessierten sich nur rund 180.000 Menschen für den Film – ein Marktanteil von gerade einmal 5,1 Prozent und damit deutlich unter dem üblichen Primetime-Niveau des ZDF.

Für den öffentlich-rechtlichen Sender kommt das Quotenproblem laut Watson zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. ARD und ZDF stehen derzeit massiv unter Spardruck, wodurch vor allem aufwendig produzierte Formate mit prominenter Besetzung zunehmend auf den Prüfstand geraten. Ursprünglich war "Merz gegen Merz" als klassische Serie gestartet, inzwischen setzt das ZDF jedoch nur noch auf einzelne Spielfilme, die in unregelmäßigen Abständen ausgestrahlt werden. Zwar wurde mit "Entscheidungen" bereits ein weiterer Film produziert, doch genau dieser könnte nun womöglich auch den Schlusspunkt der Reihe markieren.

Für die beiden beliebten TV-Stars wäre das ein unerwarteter Rückschlag in ansonsten äußerst erfolgreichen Karrieren. Christoph wurde einem breiten Publikum vor allem als Chef aus der Comedyserie Stromberg bekannt und zählt seitdem zu den gefragtesten Schauspielern Deutschlands. Auch Annette begeistert seit Jahren mit humorvollen und zugleich nahbaren Rollen in Serien, Comedyshows und Kinofilmen. In "Merz gegen Merz" brachten die beiden als zerstrittenes Ex-Ehepaar mit ihren chaotischen Familienkonflikten regelmäßig die Zuschauer zum Lachen. Ob die Fans sich nun endgültig von dem Format verabschieden müssen, bleibt allerdings noch offen.

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Merz gegen Merz, ZDF Christoph Maria Herbst und Annette Frier in "Merz gegen Merz: Geständnisse"

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Merz gegen Merz, ZDF Christoph Maria Herbst und Annette Frier in "Merz gegen Merz: Entscheidungen"

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Getty Images Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder alles wie immer"