Coachella 2027 enthüllt sein Line-up voller Superstars

Das Rätselraten hat ein Ende: Das Coachella hat verraten, welche Stars im kommenden Jahr auf den Bühnen im Empire Polo Club im kalifornischen Indio stehen werden. Wie die Veranstalter des Musik- und Kunstfestivals jetzt bekanntgaben, führen Dua Lipa (31), Tame Impala und SZA (37) das prominent besetzte Line-up an. Gefeiert wird wie gewohnt an zwei Wochenenden: vom 9. bis 11. April und vom 16. bis 18. April 2027. Die "Levitating"-Interpretin eröffnet jeweils freitags den Reigen der Headliner, Tame Impala übernimmt am Samstag das Ruder und SZA setzt am Sonntag den Schlusspunkt. Doch damit nicht genug: Auch Daddy Yankee (49) thront ganz oben auf dem Plakat. Der Reggaeton-Star soll mit einer Spezialproduktion auftreten. Was genau sich dahinter verbirgt, wurde bislang allerdings nicht verraten. Auch wann er auftreten wird, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.

Abseits der Headliner tummeln sich ebenfalls zahlreiche große Namen im Programm. Für die Freitage sind unter anderem Madonna (68), Zara Larsson (28), Steve Lacy, Jisoo, Kehlani und Leon Thomas angekündigt. Am Samstag können sich die Festivalbesucher unter anderem auf Phoebe Bridgers (32), die Rockband Weezer, die DJs Tiësto und Martin Garrix (30) sowie auf Robyn (47), Måneskin und Role Model (29) freuen. Dann ergänzen unter anderem Kygo (35), Becky G (29), Don Toliver, Dom Dolla, The Neighbourhood, Tove Lo (39) und Victoria Monét (37) das Programm. Bei so vielen großen Namen auf einem Plakat kann man schon mal den Überblick verlieren. Wer live dabei sein möchte, sollte sich auf jeden Fall den 13. November 2026 im Kalender rot anstreichen: Um 12 Uhr pazifischer Zeit startet der Verkauf der Festivalpässe. Nach deutscher Zeit ist das 21 Uhr. Wer ein Ticket will, muss vermutlich schnell sein.

Für Tame Impala ist es nicht das erste Mal an der Spitze des Coachella-Line-ups: Das Musikprojekt war bereits 2019 als Headliner beim Festival in der kalifornischen Wüste dabei. In diesem Jahr hatten Justin Bieber (32), Sabrina Carpenter (27), Karol G und Anyma die wichtigsten Plätze im Programm übernommen. Karol G schrieb dabei sogar Festivalgeschichte, denn sie stand als erste lateinamerikanische Solokünstlerin als Headlinerin auf der Coachella-Hauptbühne. Sabrina ließ es bei ihrem Auftritt hingegen so richtig glamourös angehen. Sie präsentierte eine aufwendige Show im Stil des alten Hollywoods und holte gleich mehrere prominente Gaststars zu sich auf die Bühne. Justin schlug einen ganz anderen Ton an und setzte bei seinem Set auf eine intimere Atmosphäre. Was die neuen Headliner für ihre Auftritte im kommenden April geplant haben, ist bislang noch nicht bekannt.

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Getty Images Dua Lipa bei der "Radical Optimism"-Tour in Dublin

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Getty Images SZA bei einem Konzert in New Jersey

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