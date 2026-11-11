Billy Joel plant trotz Hirnerkrankung Bühnen-Comeback

Billy Joel (77) will trotz seiner Hirnerkrankung zurück auf die Bühne. Am Montag kündigte der Musiker über seine Social-Media-Kanäle die Veranstaltung "Billy Joel: An Evening of Questions & Answers... And a Little Music" an. Der Auftritt ist für den 14. Dezember an der Florida Atlantic University geplant. Die Ankündigung kommt überraschend, hatte Billy doch erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, dass sein Neurologe ihm aufgrund seines Normaldruckhydrozephalus vorerst von Liveauftritten abgeraten habe. Gegenüber The Hollywood Reporter hatte Billy damals einen drastischen Vergleich gezogen: "Ich kann keine Auftritte geben, weil der Neurologe mir gesagt hat, dass es jedes Mal, wenn du eine Show spielst, so ist, als würdest du eine Gehirnerschütterung bekommen." Ob seine Ärzte dem geplanten Bühnencomeback inzwischen zugestimmt haben, ist bislang nicht bekannt, wie die britische Tageszeitung Daily Mail berichtet.

Bei einem Auftritt wirken laut Billy gleich mehrere Belastungen auf ihn ein. Neben der enormen Lautstärke nannte er auch das Licht, den Stress, das Publikum und die Energie einer Show – all das treffe während eines Konzerts gleichzeitig auf ihn. Seine Diagnose hatte der "Piano Man"-Interpret im Mai 2025 öffentlich gemacht. Bei der Erkrankung sammelt sich Hirnwasser im Schädel an und drückt auf das Gehirn. Nach Angaben des Sängers hatten frühere Konzerte seinen Zustand verschlechtert und Probleme beim Hören, Sehen und mit dem Gleichgewicht ausgelöst. Anfang 2025 wurde ihm deshalb operativ ein sogenannter Shunt eingesetzt. Im Anschluss daran strich er sämtliche noch ausstehenden Termine seiner Tournee, wie Daily Mail berichtet. Bis zu einer vollständigen Rückkehr auf die Konzertbühne stehen für den Musiker jedoch noch weitere medizinische Untersuchungen an. Wie der Veranstaltungstitel bereits vermuten lässt, handelt es sich bei dem geplanten Auftritt eher um eine Gesprächsrunde mit musikalischen Einlagen als um ein klassisches Konzert.

Auch im Alltag macht sich Billys Erkrankung weiterhin bemerkbar. Aufgrund seiner Gleichgewichtsprobleme kann er momentan weder Auto noch Motorrad fahren. Deshalb trennt sich der passionierte Motorradsammler von mehr als 70 Maschinen aus seiner privaten Sammlung. Neben seinem Alter nannte er auch die gesundheitlichen Einschränkungen als Grund für diesen Schritt. Es gibt aber auch positive Entwicklungen: Seit der Operation hat der Musiker nach eigenen Worten Fortschritte bei seinem Gedächtnis, seinem Gleichgewicht und seiner allgemeinen Leistungsfähigkeit bemerkt. Im September wandte er sich in der Sendung "The Billy Joel Channel" bei SiriusXM direkt an seine Anhänger, um sie zu beruhigen. "Mir geht es gut. Ich möchte nur, dass die Leute wissen: Macht euch keine Sorgen um mich. Ich gehe nirgendwohin. Ich bin hier. Ich bin immer noch hier", versicherte der Sänger damals.

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Getty Images Billy Joel, Sänger

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Getty Images Musiker Billy Joel im Februar 2004 in Los Angeles

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