"Little Britain"-Star David Walliams verliert vor Gericht

David Walliams (55) hat den juristischen Kampf gegen die Veröffentlichung schwerer Vorwürfe verloren. Der Comedian wollte verhindern, dass Berichte über mutmaßliches sexuelles Fehlverhalten an die Öffentlichkeit gelangen. Gegen die Entscheidung des Londoner High Court von Anfang November legte er aber keine Berufung ein. Sein Anwaltsteam hatte zuvor durch eine vorübergehende Anonymitätsanordnung Zeit für diesen Schritt verschaffen wollen. Nun dürfen The Guardian und ITN die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Recherche veröffentlichen. Mehrere Frauen werfen dem Ex-"Britain's Got Talent"-Juror unangemessenes sexuelles Verhalten und Kindesmissbrauch vor. Einige der Frauen sollen zur Zeit der mutmaßlichen Vorfälle Teenagerinnen gewesen sein. David bestreitet die Anschuldigungen.

Für den Kinderbuchautor gibt es bereits Folgen: Sky, BBC und mehrere Buchunternehmen distanzieren sich von ihm. Sky will nicht länger als Lizenznehmer für Großbritannien und Irland an dem Film "Fing!" beteiligt sein, den David geschrieben hat. Außerdem entfernte der Sender Inhalte mit ihm von seinen Plattformen. BBC überprüft derzeit sämtliche Produktionen, die der Brite geschrieben oder mitproduziert hat. Sendungen wie "Little Britain" sind bereits aus dem iPlayer verschwunden. Die Verlage HarperCollins und Hodder & Stoughton bringen keine neuen Bücher von ihm heraus. Außerdem wurde er aus dem Programm des Kinderbuchfestivals 2026 gestrichen. David räumte ein: "Rückblickend erkenne ich, dass ich mich gegenüber anderen Menschen, mit denen ich lockere sexuelle Beziehungen hatte, bislang gedankenlos verhalten habe... Ich sehe, dass ich nicht immer angemessen auf die Gefühle anderer Rücksicht genommen habe. Das bedauere ich." Der Schauspieler betonte aber: "Ich bin kein Sexualstraftäter... Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen."

Sein Antrag, die Informationen nicht öffentlich zugänglich zu machen, wurde mit seiner psychischen Verfassung und zwei früheren Suizidversuchen begründet. Seine Anwältin warnte vor möglicherweise tödlichen Folgen. Die Medien verwiesen jedoch auf das große öffentliche Interesse und eine umfangreiche Recherche, für die mehr als 100 Personen befragt wurden. Bereits vor dem Rechtsstreit trennte sich die Agentur Independent Talent Group von David. Zuvor hatte sie ihn fast 20 Jahre lang als Klienten vertreten. Im Zentrum der Anschuldigungen steht der Vorwurf, der Comedian habe seine Prominenz ausgenutzt, um mit jungen Frauen in Kontakt zu treten. Sie sollen teilweise 15 Jahre jung gewesen sein. Eine Frau beschreibt eine mutmaßliche Begegnung, die sie mit 15 Jahren erlebt haben will, als sexuellen Übergriff. Eine andere gibt an, David habe sich zum ersten Mal bei ihr gemeldet, als sie 15 war. Im Alter von 17 Jahren habe sie eine sexuelle Beziehung mit ihm geführt.

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Getty Images David Walliams im Buckingham Palace, November 2018

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Stuart C. Wilson/Getty Images David Walliams, Schauspieler

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