Ellie Bamber zieht im tiefen Spitzenkleid alle Blicke auf

Ellie Bamber hat bei der Londoner Premiere von "Ebenezer: A Christmas Carol" mit einem besonders glamourösen Auftritt für Aufsehen gesorgt. Am Montagabend, dem 9. November, präsentierte sich die britische Schauspielerin im Odeon Luxe am Leicester Square in einer auffälligen Robe von Maison Valentino. Das langärmlige Oberteil aus schwarzer Spitze hatte einen tiefen V-Ausschnitt und zeigte damit einiges an Haut. Dazu bildete ein voluminöser, mehrlagiger Rock in dunklem Burgunderrot einen dramatischen Kontrast. Auf dem roten Teppich waren zahlreiche Stars unterwegs. Die Britin zeigte sich bestens gelaunt und posierte ausgiebig für die Fotografen. Auch neben ihren Co-Stars Johnny Depp (63), Rupert Grint (38) und Tramell Tillman zog sie mit dem tief ausgeschnittenen Spitzenkleid die Blicke auf sich. Die festliche Farbwahl passte zugleich zur Premiere der Neuverfilmung des berühmten Weihnachtsstoffs.

Ellie rundete ihre auffällige Valentino-Robe mit einem schwarzen Spitzenchoker ab, der das Design des Oberteils aufgriff. Dazu kombinierte sie silberne Hängeohrringe und hohe schwarze Schuhe. Ihre roten Haare trug die Darstellerin offen und in lockeren Wellen über den Schultern. In der Neuverfilmung des berühmten Weihnachtsklassikers von Charles Dickens ist Ellie als Belle zu sehen. Johnny verkörpert hingegen den hartherzigen Ebenezer Scrooge. Der Hollywoodstar blieb bei der Premiere seinem bekannten Stil treu: Er erschien mit Trilby-Hut und rot getönter Brille. Rupert ist in dem Film als Bob Cratchit zu sehen, während Tramell den Geist der gegenwärtigen Weihnacht spielt. Der Schauspieler setzte auf dem roten Teppich auf ein langes schwarzes Samtsakko und präsentierte sich damit ebenfalls in einem eleganten Look.

"Ebenezer: A Christmas Carol" greift die Handlung von Charles Dickens' Klassiker aus dem Jahr 1843 auf. Im Mittelpunkt steht der geizige Scrooge, der von der Gesellschaft abgeschottet lebt. An Heiligabend wird er zunächst mit seinem verstorbenen Geschäftspartner Marley konfrontiert. Danach erscheinen ihm nacheinander die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht und konfrontieren ihn mit seinen Verfehlungen. Für Johnny bedeutet die aufwendige Produktion zugleich eine der ersten großen und kostspieligen Filmrollen seit dem Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (40) im Jahr 2022. Nach sechs Wochen vor einem Gericht im US-Bundesstaat Virginia ging der Schauspieler als Sieger hervor. Abgesehen von seinem Auftritt in dem französischsprachigen Film "Jeanne du Barry" aus dem Jahr 2023 war Johnny zuletzt in keiner vergleichbar großen Studioproduktion zu sehen.

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Getty Images Ellie Bamber bei der Weltpremiere von "Ebenezer" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Johnny Depp, Rupert Grint und das Ensemble besuchen die Weltpremiere von "Ebenezer" in London

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