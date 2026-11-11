Khloé Kardashian macht ihre Luxusvilla zum Wintermärchen

Khloé Kardashian (42) startet schon früh in die Weihnachtszeit und verwandelt ihre rund 15 Millionen Euro teure Villa in ein leuchtendes Wintermärchen. In ihren Instagram-Storys zeigt der Realitystar ihren Fans die Dekoration, obwohl diese noch gar nicht komplett fertig ist. Kühl schimmernde Lichter säumen die Dachkanten, umranden jedes Fenster sowie die einzelnen Fensterscheiben und ziehen sich durch die Bäume und das üppige Grün des Anwesens in Hidden Hills. Klare Lichterlinien betonen die Konturen des Gebäudes und sorgen so für den Lebkuchen-Look, den Khloé so liebt. Hinter der Installation stecken die Christmas Brothers. Ein echter Hingucker ist ein großer Baum, der bis in die kleinsten Astspitzen glitzert. Durch die akzentuierte Beleuchtung wirkt sein Aufbau für Khloé beinahe wie ein sichtbar gemachtes Skelett. So entsteht rund um das moderne Gebäude schon Wochen vor dem Fest eine auffällige Weihnachtskulisse.

Von der neuen Stimmung rund um ihr Zuhause ist Khloé hellauf begeistert. "Es ist so verrückt, was das bewirkt. Wie friedlich und märchenhaft diese Lichter das Ganze machen. Es ist absolut spektakulär und ich könnte nicht glücklicher sein. Danke", schwärmt sie auf Instagram. Bei einem Rundgang um ihre Villa hebt sie besonders die präzise Gestaltung hervor. "Wenn man um die Ecke geht, liebe ich den Lebkuchen-Stil. Wie süß. Wir umranden jedes Fenster, alle Fensterscheiben und die Dachverkleidung – es ist wirklich etwas ganz Besonderes", erklärt Khloé in ihrer Story. Als die Aufnahmen entstanden, waren die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Trotzdem betont die Unternehmerin, dass sie noch nie etwas Vergleichbares gesehen habe. In ihrer Story bedankt sie sich außerdem bei den Christmas Brothers. Zugleich richtet Khloé eine scherzhafte Bitte an das Team: Die Dekorationsexperten sollen künftig stets genug Zeit für ihre festlichen Wünsche freihalten.

In die Villa in der abgeschirmten Wohngegend Hidden Hills zog Khloé bereits 2021 ein. Direkt nebenan befindet sich das Anwesen ihrer Mutter Kris Jenner (71). Zusammen steckten Mutter und Tochter rund 33 Millionen Euro in ihre beiden benachbarten Villen auf einem fast zwei Hektar großen Grundstück. Mehr als 17 Millionen Euro davon entfielen auf Kris' Haus. Für Khloé ist das Anwesen aber mehr als nur ein luxuriöses Domizil. Sie sieht darin den Ort, an dem ihre Familie dauerhaft zu Hause sein soll. In der Realityshow The Kardashians erklärte sie damals: "Wir sind so aufgeregt, dass dies der Ort ist, an dem wir all unsere Erinnerungen schaffen und Wurzeln schlagen können. Das gehört mir." Die nun präsentierte Weihnachtsbeleuchtung schmückt damit genau das Zuhause, das Khloé als festen Ort für kommende Familienerinnerungen ausgewählt hat.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Villa mit Weihnachtsbeleuchtung

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