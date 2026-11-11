Autopsiebericht enthüllt Daveigh Chases letzte Tage

Der Autopsiebericht gibt neue Einblicke in die letzten Tage von Daveigh Chase (†35). Die Schauspielerin starb am 16. Juni im Alter von 35 Jahren in Los Angeles. Dem Bericht zufolge wurde sie bereits am 4. Juni stark geschwächt und verwirrt auf der Rückbank eines Autos gefunden. Sie klagte laut Medien wie Page Six über Kopf- und Daumenschmerzen. In ihrer Nähe soll eine Meth-Pfeife gelegen haben. Eine nicht namentlich genannte Person wählte den Notruf. Sanitäter brachten Daveigh ins Los Angeles General Medical Center. Dort stellten die Ärzte fest, dass ihre unbehandelte HIV-Infektion bis zum Stadium Aids fortgeschritten war. Außerdem diagnostizierten sie eine starke Auszehrung und mehrere Infektionen. Bei den Untersuchungen wurden auch Methamphetamin und Fentanyl nachgewiesen.

In der Klinik behandelten die Ärzte unter anderem eine MRSA-Infektion und eine Infektion am rechten Daumen. Daveigh litt zudem an der Pilzinfektion Kryptokokkose, die bei ihr ohne Hirnhautentzündung verlief. Ihr Zustand verschlechterte sich trotz der Behandlung weiter. Als Todesursache nennt der Autopsiebericht Aids. Der chronische Konsum mehrerer Substanzen wird als mitwirkender Faktor aufgeführt. Bekannt wurde Daveigh als Samara Morgan im Horrorfilm "The Ring". Außerdem sprach sie Lilo in "Lilo & Stitch" und Chihiro in der englischen Fassung von "Chihiros Reise ins Zauberland".

Noch vor Daveighs Tod hatte Roy Hernandez, der nach eigenen Angaben mit ihr liiert war, eine GoFundMe-Spendenaktion für sie gestartet. Laut Page Six beschrieb er sie dort als "ein Licht in meinem Leben". Er schrieb, sie habe abseits der Öffentlichkeit "mehr als ihren Anteil an Schwierigkeiten erlebt", und berichtete von einer schweren Kindheit, einem Bruch mit ihrer Familie und ihrer Suche nach Sicherheit und Glück in der Innenstadt von Los Angeles. Gemeinsam hätten sie aber auch "Momente des Glücks und der Hoffnung" erlebt. Daveighs langjähriger Manager John Ryan widersprach: Weder ihre Freunde noch ihre Familie hätten zuvor von Roy gehört. John und Daveighs Stiefschwester Gaia Brown hätten bereits 2025 mit einem Privatdetektiv nach ihr gesucht, um ihr zu helfen. Nach einem Telefonat hätten sie den Kontakt jedoch wieder verloren. Rund einen Monat nach Daveighs Tod beantragte ihre Mutter, den Nachlass zu verwalten, und bezifferte das persönliche Eigentum ihrer Tochter auf 400.000 US-Dollar. Laut John standen der Schauspielerin zudem nicht abgerufene Tantiemen in Millionenhöhe zu.

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Daveigh Chase, Schauspielerin

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Daveigh Chase in "The Ring", 2002

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