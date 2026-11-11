Dicker Knöchel: Julian Claßen hat Angst, Geburt zu verpassen

Julian Claßen (33) hat sich ausgerechnet kurz vor der Geburt seines gemeinsamen Babys mit seiner Frau Palina am Knöchel verletzt. Der Social-Media-Star knickte um, woraufhin das Gelenk stark anschwoll. Davon berichtete er spät am Abend in seiner Instagram-Story. Dort meldete er sich mit einem Update, das bei seinen Followern wohl für Sorge sorgen dürfte: "Bin umgeknickt und mein Knöchel ist komplett geschwollen", schrieb der Unternehmer und setzte ein weinendes Emoji dazu. Zum Arzt will Julian vorerst trotzdem nicht. Der Grund dafür ist die anstehende Geburt. Anschließend erklärte der Unternehmer: "Hoffe, es ist morgen weg, weil ich will nicht zum Arzt, weil ich Angst hab, dass in der Zeit die Geburt losgeht." Damit setzt Julian zunächst darauf, dass die Beschwerden ohne medizinische Abklärung nachlassen.

Zu seinen Worten veröffentlichte Julian auch ein Foto. Darauf ist sein Fuß in einer weißen Socke zu sehen. Der Knöchel liegt frei und wirkt auf dem Bild geschwollen. Wie schlimm die Verletzung tatsächlich ist, bleibt allerdings unklar. Der Webvideoproduzent setzt erst einmal darauf, dass die Schwellung bis zum nächsten Tag von allein wieder abklingt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, verriet er allerdings nicht. Ob er bei einer Verschlimmerung doch noch den Gang zum Arzt wagt, lässt er ebenfalls offen. Gerade scheint nur eines zu zählen: Das Warten auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.

Die Knöchelverletzung ist nicht die erste Hürde, die Julian in den vergangenen Tagen meistern musste. Erst vor Kurzem war der werdende Vater krank geworden. Um seine schwangere Frau nicht anzustecken, hielt er zu Hause vorsorglich Abstand von Palina. In der Zeit kurz vor der Geburt wollte das Paar damit kein Risiko eingehen. Doch damit nicht genug: Zugleich war im gemeinsamen Haushalt zwischenzeitlich auch noch der Mutterpass nicht auffindbar. Das wichtige Dokument, das medizinische Angaben rund um die Schwangerschaft enthält, sorgte damit ebenfalls für Aufregung. Nun kommt Julians geschwollener Knöchel hinzu, während das Paar jederzeit damit rechnet, dass sein gemeinsames Baby zur Welt kommt.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßens geschwollener Knöchel

Anzeige Anzeige