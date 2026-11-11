Überraschung bei "Love Island VIP": Ein Couple kehrt zurück

Mit diesem Comeback hatte wohl niemand gerechnet: Greta Barthel (27) und Rafael Neugart (31) sind zurück bei Love Island VIP. In der neuesten Folge der Datingshow bekommen die Islander eine besondere Aufgabe. Sie dürfen darüber abstimmen, welches von zwei bereits ausgeschiedenen Couples noch einmal in die Villa einziehen darf. Neben Greta und Rafael stehen auch Evanthia Benetatou (34) und Jannik Kontalis (30) zur Auswahl. Am Ende geht es denkbar knapp aus: Mit drei zu zwei Stimmen setzen sich Greta und Rafael gegen ihre Konkurrenten durch. Ganz ohne Nervenkitzel läuft das Voting allerdings nicht ab. Zwei der Couples können sich zunächst nicht darauf einigen, wem sie ihre Stimme geben wollen. Um die Frage zu klären, greifen sie kurzerhand zu einer ungewöhnlichen Methode und lassen Schnick-Schnack-Schnuck über ihre jeweilige Entscheidung bestimmen.

Angekündigt wurde die überraschende Wendung von Moderatorin Sylvie Meis (48). "Liebe Islander, wir wollen heute ein bisschen wieder etwas gutmachen", erklärte sie den Kandidaten in der Show. Nach dem knappen Ergebnis ist die Freude bei Greta und Rafael groß. Die beiden können ihr Glück kaum fassen, dass sie tatsächlich erneut in die Villa einziehen dürfen. Besonders Greta zeigt sich im Einzelinterview völlig überwältigt von der Entwicklung. "Ey, das ist wirklich ein krass guter Plottwist, oder?", sagt das Model sichtlich fassungslos. Für Eva und Jannik bedeutet das knappe Voting dagegen, dass ihr Abenteuer in der Datingshow endgültig beendet ist.

Für Greta und Rafael bedeutet das Comeback eine echte Kehrtwende, denn ihr Aus liegt noch gar nicht lange zurück. Erst bei der All-Black-Party hatten die beiden ihre Koffer packen müssen. Damals waren die Kandidaten dazu aufgefordert worden, das Couple zu benennen, dem sie die geringsten Chancen auf eine gemeinsame Zukunft zutrauten. Die meisten Stimmen waren dabei auf Greta und den Social-Media-Star entfallen, was für die beiden das Ende in der Villa bedeutet hatte. Die Entscheidung sorgte damals sowohl bei Moderatorin Sylvie als auch bei den Fans vor den Bildschirmen für Stirnrunzeln. Denn obwohl sich Celina Köther und Giuliano Hediger kurz zuvor gegenseitig in die Friendzone geschickt hatten, durften sie in der Show bleiben. Durch das knappe Voting ihrer Mitstreiter erhalten Greta und Rafael nun doch noch eine weitere Gelegenheit, ihre Verbindung in der Datingshow unter Beweis zu stellen.

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Sylvie Meis bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Evanthia Benetatou, Jannik Kontalis, Greta Barthel und Rafael Neugart bei "Love Island VIP"

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