"Grey's Anatomy"-Spin-off wurde verschoben und verlegt

Fans von Grey's Anatomy müssen sich länger gedulden als gedacht. Das geplante Spin-off der erfolgreichen Krankenhausserie kommt nicht wie ursprünglich angekündigt zur Midseason 2027 ins Programm von ABC. Stattdessen soll die neue Serie erst in der TV-Saison 2027/28 an den Start gehen, wie Deadline berichtet. Wann die Serie dann in Deutschland Premiere feiert, ist noch offen. Außerdem verlässt das Franchise zum ersten Mal in seiner 23-jährigen Geschichte Kalifornien. Gedreht wird künftig in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico, wo das Projekt bereits in der Vorproduktion steckt. Die Koffer packen müssen die fiktiven Ärzte allerdings nicht, denn am Schauplatz der Geschichte ändert sich nichts. Die Handlung bleibt weiterhin in Westtexas angesiedelt und begleitet ein Team in einem abgelegenen medizinischen Zentrum. Hinter dem Projekt stehen die Produktionsfirma Shondaland sowie die Serienschöpferinnen Shonda Rhimes (56) und Meg Marinis.

Grund für den späteren Start und den neuen Drehort waren Schwierigkeiten mit der Film- und Fernsehförderung in Kalifornien. Ein Antrag auf Steuervergünstigungen für die Serie wurde abgelehnt. Auch ein zweiter Anlauf im Herbst führte zu keinem Ergebnis. Für diesen neuen Versuch hatten ABC und das Produktionsstudio 20th Television die Vorbereitungen extra nach hinten geschoben und Flächen in Studios reserviert. Laut Produzentin Betsy Beers kostete die Warterei Personal, Zeit und Geld. Am Ende fiel die Wahl dann auf Albuquerque. Inhaltlich verspricht das Spin-off ein kantiges Drama: Im Mittelpunkt steht ein Team in einem ländlichen medizinischen Zentrum. Für die Patienten ist es die letzte Anlaufstelle, bevor kilometerweit keine weitere Versorgung mehr zu finden ist. Als ausführende Produzentinnen sind Shonda, Betsy und Meg an Bord. Außerdem mischt auch "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo (57) in dieser Rolle mit.

Bei einer Anhörung des kalifornischen Assembly Committee betonte Betsy vor Kurzem, wie eng Shondaland mit Kalifornien verbunden ist. Neben "Grey's Anatomy" wurden dort unter anderem auch die früheren Spin-offs Private Practice und "Station 19" gedreht. Besonders wichtig war der Produzentin, dass beide Serien in der Nähe zueinander entstehen. Denn Meg entwickelt nicht nur das Spin-off mit, sondern ist auch weiterhin für "Grey's Anatomy" verantwortlich. Ihre Karriere ist eng mit dem Krankenhausdrama verbunden: In der zweiten Staffel fing sie als Produktionsassistentin an und arbeitete sich im Laufe der Jahre bis zur Showrunnerin hoch. Trotz guter Erfahrungen in New Mexico ließ Betsy laut Deadline keinen Zweifel daran, wo sie am liebsten drehen würde: "Jetzt drehen wir in Albuquerque, wo die Zusammenarbeit wunderbar ist, aber wir wollen hier sein."

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Imago Ellen Pompeo als Meredith Grey für "Grey's Anatomy"

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Getty Images Meg Marinis besucht die ABC-Veranstaltung "End Of Summer Soirée" am 5. September 2025 in West Hollywood

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