Kim Kardashians neues Buch sorgt für Familienzoff

Bei den Kardashians sorgt offenbar ein neues Buch für Spannungen innerhalb der Familie. Auslöser ist Kim Kardashians (46) autorisierte Biografie "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future". Ein Vorschauclip des Streamingdienstes Hulu zur kommenden Folge von The Kardashians zeigt, wie die Unternehmerin das Buch im Beisein ihrer älteren Schwester Kourtney Kardashian (47) und ihrer Mutter Kris Jenner (71) anspricht. Kourtney scheint davon zunächst nichts zu wissen und fragt überrascht: "Welches Buch?" Kim erklärt daraufhin, dass der Journalist Jonathan Van Meter in den vergangenen sechs Jahren Interviews mit Mitgliedern ihrer Familie geführt habe. Bei Kris kommt diese Nachricht allerdings gar nicht gut an. "Noch jemand, der uns analysiert. Perfekt. Du hast gerade die Rechte an unseren Leben irgendeinem Fremden überlassen. Ich muss gehen", schimpft die Momagerin. Anschließend verlässt sie sichtlich verärgert den Raum. Die vollständige Szene ist in der neuen Folge zu sehen, die am 12. November bei Hulu in den USA und zeitgleich bei Disney+ in Deutschland erscheint.

In "Citizen Kim" zeichnet Jonathan Van Meter den Werdegang der Unternehmerin nach. Dabei geht es unter anderem um ihre Kindheit in Beverly Hills und ihre ersten beruflichen Erfahrungen als Stylistin von Paris Hilton (45). Auch Kims Entwicklung zum Realitystar sowie ihre geschäftlichen Erfolge und ihr Engagement für eine Reform des US-Strafrechtssystems kommen zur Sprache. Einen großen Teil nimmt zudem das Familienleben ein. Van Meter beleuchtet den Einfluss von Kims verstorbenem Vater Robert Kardashian (†59), frühere Beziehungen von Kris Jenner und das Aufwachsen der Geschwister im Rampenlicht. Gerade diese persönlichen Einblicke sollen bei Kris für Unmut gesorgt haben. Wie der Autor gegenüber The Hollywood Reporter erzählte, sei ihm zugetragen worden, dass sich die 70-Jährige während der Dreharbeiten darüber aufgeregt habe. Kim habe schließlich die gesamte Familie in das Buchprojekt einbezogen. Besonders eine Affäre, die bereits Jahrzehnte zurückliegt, soll Kris dabei gestört haben.

Doch nicht nur Kris Jenner hatte Vorbehalte gegen das Buch. Auch Kim selbst war zunächst mit einigen Passagen nicht einverstanden. Besonders die Darstellung ihres verstorbenen Vaters gefiel ihr nicht. "Es war etwas spöttisch. Er ist schon so lange tot, dass er sich für mich nicht mehr wie eine echte Person angefühlt hatte. Für sie ist er in ihren Gedanken noch immer lebendig", erklärte Jonathan Van Meter im Gespräch mit The Hollywood Reporter. Sensibel waren auch die Kapitel über Kims frühere Ehe mit Damon Thomas (55), ihre Beziehung zu Kanye West (49) und die Scheidung von ihm, den bewaffneten Raubüberfall in Paris sowie die Veröffentlichung ihres intimen Videos. Nach Angaben des Autors empfand Kim die Ausführungen zu dem Video als zu ausführlich. Auch die Schilderungen ihrer Ehe mit Damon seien ihr unangenehm gewesen. Andere Kapitel hätten sie dagegen zu Tränen gerührt, weil sie ihre Erlebnisse als 13-Jährige so treffend wiedergaben. Letztlich stimmte Kim auch den zuvor kritisierten Passagen zu. Lediglich zwei Sätze strich Jonathan auf ihren Wunsch, da sie aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht werden sollten.

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Getty Images Kim Kardashian bei der New Yorker Premiere der zweiten Staffel von Hulus "All's Fair" im Crane Club

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Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

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