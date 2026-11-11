Verlobungsgerüchte um Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Kylie Jenner (29) sorgt für Aufsehen: Bei der LACMA Art + Film Gala trug die Unternehmerin einen auffälligen ovalen Diamantring – und prompt wird spekuliert, ob sie und Timothée Chalamet (30) sich verlobt haben. Auslöser sind Bilder, die Kylie nach dem Event auf Instagram veröffentlichte. Das Label Ashi Studio, aus dessen Kollektion ihre Robe stammt, zeigte den Look ebenfalls auf der Plattform. Auf einem Foto streckt Kylie die Hand so in die Kamera, dass der Stein kaum zu übersehen ist. Fans fragen sich seither, ob Timothée um ihre Hand angehalten hat. Eine Bestätigung gibt es nicht: Weder Kylie noch der Schauspieler haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert.

Wer den Ring angefertigt hat und was er bedeuten soll, ist nicht bekannt. Ob er schlicht zum Galaoutfit gehörte, ist ebenfalls unklar. Interessant bleibt die Liebesgeschichte von Kylie und Timothée trotzdem. Erstmals wurden die beiden Anfang 2023 in einem Atemzug genannt, im Herbst desselben Jahres besuchten sie gemeinsam ein Konzert von Beyoncé (45). Bei den Critics Choice Awards im Januar nannte Timothée seine Freundin in der Dankesrede dann seine Partnerin seit drei Jahren. Dass Kylie wegen Schmuck ins Gerede kommt, ist indes nichts Neues: Schon bei ihren Beziehungen zu Tyga (36) und Travis Scott (35) hieß es, eine Verlobung stehe bevor, später auch bei Timothée. Allein 2026 lösten Ringe bei den Critics Choice Awards, den Golden Globes, der Vanity Fair Oscar Party und den NBA-Playoffs Mutmaßungen aus.

Zuletzt berichtete Page Six unter Berufung auf einen anonymen Insider, Kylie sehne sich nach einer Hochzeit. Die zweifache Mutter habe Timothée Chalamet klargemacht, wie ihre gemeinsame Zukunft aus ihrer Sicht aussehen sollte. Er sei dem Bericht zufolge zwar voll und ganz bei der Sache, wolle mit einem Antrag aber noch warten. "Es besteht das Gefühl, dass er, wenn er in nächster Zeit einen Antrag machen würde, dies eher wegen des Drucks täte, den er verspürt, als weil er wirklich bereit ist", zitiert Page Six die Quelle. Beide hätten demnach also ein unterschiedliches Tempo, wenn es um die Planung geht.

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

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