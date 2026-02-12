Simu Liu erobert den Broadway: "Oh, Mary!" als Traumdebüt

Simu Liu (36) hat am 3. Februar sein Broadway-Debüt in der preisgekrönten absurden Komödie "Oh, Mary!" gefeiert. Die Inszenierung erzählt auf humorvolle Weise von den Tagen vor der Ermordung Abraham Lincolns und wurde von den Tony-Preisträgern Cole Escola und Sam Pinkleton kreiert. Simu, bekannt aus Filmen wie "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" und "Barbie", übernimmt die Rolle von Mary Todd Lincolns Lehrer, über die er bewusst nur wenige Geheimnisse lüftet. "Es gibt viele Schichten an dieser Figur, und die sind alle auf ihre eigene Weise lustig", erklärte der Schauspieler gegenüber dem Magazin People.

Das Stück stammt aus der Feder von Cole Escola und wird von Sam Pinkleton inszeniert. Die verrückte Komödie dreht sich um Mary Todd Lincoln in den Tagen vor der Ermordung ihres Ehemanns Abraham Lincoln und wurde bereits mit einem Tony Award ausgezeichnet. "Das ist einfach das perfekte Stück für ein Broadway-Debüt", schwärmt er gegenüber People. Seine Rolle als Marys Lehrer sei dabei besonders vielschichtig. "Manchmal habe ich das Gefühl, ich spiele drei oder vier Figuren gleichzeitig", sagt der Schauspieler und betont, wie wichtig es ihm sei, die Witze nicht auszuspielen, sondern alles "absolut ernst" zu nehmen, damit es für das Publikum umso komischer wirkt.

Abseits der Bühne genießt Simu aktuell das Leben in New York, wo er erstmals eine eigene Wohnung bezogen hat. Trotz der harten Winterkälte fühlt sich der Schauspieler, der selbst aus Kanada stammt, in der Metropole schon heimisch. Die Mischung aus Nervosität und Aufregung kurz vor jedem Auftritt auf der Bühne sieht er als Quelle für Energie und Inspiration: "Es gibt immer diesen Moment der Angst, dass ich vielleicht alles vergesse, aber genau dieses Gefühl hält einen lebendig." Bis zum 21. April können Fans Simu in der einzigartigen Komödie live erleben.

Imago Simu Liu bei einem Special Screening von "The Copenhagen Test", Dezember 2025

Imago Simu Liu besucht das Empire State Building in New York vor der Veröffentlichung von "The Copenhagen Test"

Getty Images Simu Liu bei der GQ Men of the Year 2025 in Los Angeles