Simu Liu soll seine Allison ganz heimlich geheiratet haben

Simu Liu (37) und Allison Hsu sollen sich am vergangenen Wochenende in Frankreich das Jawort gegeben haben. Das berichtet TMZ unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Eine offizielle Bestätigung des Paares steht allerdings noch aus. Weder Simu noch Allison haben sich bislang öffentlich zu den Hochzeitsberichten geäußert. Auch Simus Sprecher reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage des Portals. Besonders romantisch ist die Wahl der potenziellen Hochzeitslocation: Schon der Heiratsantrag hatte das Paar nach Frankreich geführt. Während einer gemeinsamen Reise nach Paris hielt Simu im Mai 2025 um Allisons Hand an. Rund eineinhalb Jahre später soll nun auch die Trauung in Frankreich stattgefunden haben.

Simu und Allison sind seit Ende 2022 ein Paar. Rund zweieinhalb Jahre später folgte die Verlobung in Paris. Nun sollen die beiden ihre gemeinsame Geschichte mit einer Hochzeit in Frankreich fortgeschrieben haben. Wie die mutmaßliche Zeremonie genau ablief, an welchem Ort sie stattfand und welche Gäste geladen waren, ist bislang nicht bekannt. Während Simu vor allem durch seine Arbeit als Schauspieler bekannt ist, ist Allison beruflich in der Musikbranche tätig. Sie arbeitet seit 2017 für Interscope Records. Dort stieg sie als Praktikantin ein und machte anschließend Karriere – inzwischen ist sie als Digital-Marketingdirektorin des Labels tätig.

Dass er sich auf den neuen Lebensabschnitt mit Allison freut, hatte Simu bereits während der Hochzeitsvorbereitungen gegenüber Entertainment Tonight deutlich gemacht. Für den besonderen Tag wünschte sich der Schauspieler vor allem eine liebevolle und intime Atmosphäre. Die Feier sollte demnach zunächst ganz im Zeichen persönlicher Momente stehen. Gleichzeitig hatte Simu angedeutet, dass es im späteren Verlauf des Abends durchaus ausgelassener werden könnte. Ob die mutmaßliche Zeremonie in Frankreich am Ende tatsächlich nach diesen Vorstellungen gestaltet wurde, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Fotos oder Eindrücke von dem Tag teilten weder Simu noch Allison bislang in den sozialen Medien. Der Schauspieler, der 2021 mit "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" seinen Durchbruch feierte, hatte sein Privatleben zuletzt eher zurückhaltend behandelt. Fest steht lediglich, dass Frankreich bereits bei der Verlobung des Paares eine zentrale Rolle spielte. Mit dem Antrag in Paris und der nun berichteten Trauung hätte das Land gleich zwei wichtige Stationen ihrer Beziehung geprägt.

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Instagram / allison Simu Liu und Allison Hsu, Mai 2025

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Getty Images Simu Liu und Allison Hsu, August 2024

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Instagram / allison Simu Liu und Allison Hsu, Mai 2025