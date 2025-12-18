Unerwartet: Taylor Swift half Simu Liu mit seiner Verlobung

Große Gefühle, großer Plan: Simu Liu (36) hat um die Hand von Allison Hsu angehalten – mit prominenter Unterstützung und einem Hauch von Paris-Romantik. Der Barbie-Star verriet in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51), dass Taylor Swift (36) eine zentrale Rolle bei dem Antrag spielte. Über die Publizistin der Sängerin bat Simu um ein ultrakurzes Glückwunschvideo – und bekam es nur zwei Tage später. Den perfekten Moment inszenierte er an einem Wochenende in Paris, auf einem Dach mit Blick auf den Eiffelturm. Allison, die als Digital-Marketing-Managerin in der Musikbranche arbeitet und sich selbst als Swiftie sieht, ahnte etwas: Als sie fragte, ob sie sich die Nägel machen lassen solle, erkannte Simu den "Code".

Hinter dem romantischen Setting steckte minutiöse Planung. Simu drehte in London an einem Avengers-Projekt, nutzte aber die freie Zeit für den Liebes-Trip nach Frankreich. Oben auf dem Dach wartete die nächste Überraschung: Simu hatte heimlich die engsten Freunde sowie Allisons Geschwister eingeflogen – der Bruder kam aus Chicago, die Schwester aus Kenia. "Taylor Swift war das i-Tüpfelchen", erzählte er bei Jimmy Fallon. Als er das Video abspielte, brachen bei Allison alle Dämme. Der Antrag selbst war klassisch: Kniefall, Skyline, Eiffelturm im Hintergrund. Für Simu blieb vor allem eines hängen: wie nervenaufreibend es ist, alles allein zu organisieren – und wie perfekt am Ende jedes Detail zusammenging.

Privat wirken Simu und Allison als Team, das sich zwischen Set-Leben, Kurztrips und Sofatagen seine eigenen Rituale geschaffen hat. Auf Social Media zeigt der Schauspieler seine weiche Seite, wenn er ihre gemeinsamen Momente feiert und offen darüber spricht, wie sehr ihn diese Beziehung erdet. Allison hält sich in der Öffentlichkeit meist zurück, doch Freunde beschreiben sie als humorvoll und loyal – jemand, der die stillen Gesten schätzt und den großen Auftritt liebt, wenn er ehrlich gemeint ist. Bei Events strahlen die beiden oft im Partnerlook subtiler Farben, wirken lässig eingespielt und nahbar. Mit Blick auf die kommende Hochzeit hat Simu in der Vergangenheit angedeutet, dass die Feier ebenso romantisch wie ausgelassen ausfallen könnte – eine perfekte Fortsetzung der emotionalen Verlobung.

Getty Images Simu Liu bei der Baby2Baby Gala 2025

Instagram / allison Simu Liu und Allison Hsu, Mai 2025

Getty Images Simu Liu, Time100 Gala, 2022