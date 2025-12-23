Peinlich: Simu Liu war in Flip-Flops vor Robert Downey Jr.

Simu Liu (36) hat in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon (51) von einem Mode-Fauxpas erzählt, der ihm bis heute unangenehm ist: Beim ersten Treffen mit seinem "Avengers: Doomsday"-Kollegen Robert Downey Jr. stand der Marvel-Star in ultrakurzen Shorts und Flip-Flops vor der Hollywood-Ikone. Das Treffen fand am Set des neuen Superhelden-Spektakels statt, als sich der Cast für ein gemeinsames Foto versammelte. Während Robert, Chris Hemsworth, Channing Tatum (45), Paul Rudd (56) und die anderen Co-Stars lässig, aber filmreif gestylt waren, fühlte sich Simu nach eigener Aussage "total underdressed" – und das ausgerechnet an einem Tag, an dem für ihn ein echter Fan-Traum wahr wurde.

Im Gespräch klärte der "Shang-Chi"-Darsteller aber, warum er so leger auftauchte. Er sei als Einziger an diesem Tag für Dreharbeiten eingeteilt gewesen und habe deshalb einfach sein Arbeitsoutfit getragen: "Ich war bereit zum Drehen. Ich wollte nicht hübsch aussehen", erklärte er. Mitten am Tag bekam er dann die Nachricht, dass Robert ihn nach Feierabend kennenlernen wolle. "Ich war so: 'Nein! Ich trage kurze Shorts und Flip-Flops!'", erinnerte sich Simu. Doch ein Rückzieher war keine Option, denn der Star, der das Marvel-Universum als Iron Man prägte und in "Doomsday" als Bösewicht Doctor Doom zurückkehrt, wollte den ganzen Cast sehen. Als Simu schließlich vor ihm stand, reagierte Robert prompt auf den Look: "Oh, schau dich an! Nun, das ist eine Entscheidung", soll der Schauspieler laut Simu gesagt haben.

Trotz des Outfit-Fauxpas überwiegt bei Simu die Freude, nun fester Teil des großen Marvel-Ensembles zu sein. Der Schauspieler erzählte, dass er "Avengers: Endgame" damals noch als ganz normaler Fan im Kino gesehen und mit dem Publikum bei den legendären Szenen mitgefiebert habe. Nur wenige Monate später bekam er den Anruf, dass er ins Marvel-Universum einsteigt. In diesem Moment sei für ihn "ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen".

Getty Images Simu Liu bei der GQ Men of the Year Party 2025

Instagram / robertdowneyjr Der Cast von "Avengers: Doomsday" am Set

Getty Images Robert Downey Jr. bei der Pressekonferenz zu "Iron Man" in Japan, September 2008