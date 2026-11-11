Tallulah wehrt sich gegen Bericht über Bruce Willis' Zustand

Tallulah Willis (32) hat genug: Die Tochter von Bruce Willis (71) hat sich mit scharfen Worten gegen einen aktuellen Bericht über den Gesundheitszustand ihres Vaters gewehrt. Der Schauspieler ist an frontotemporaler Demenz erkrankt. In dem Artikel wird eine anonyme Person aus seinem Umfeld zitiert. Sie behauptet, der Hollywoodstar verhalte sich inzwischen "wie ein Baby". Für Tallulah ist damit offensichtlich eine klare Grenze überschritten. In einem öffentlichen Post auf Instagram macht sie ihrem Ärger Luft und verurteilt, dass derart private Details über ihren Vater überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen. Den Tippgeber nennt sie zwar nicht beim Namen, ihre Botschaft an ihn ist trotzdem eindeutig. "Bleib meiner Familie fern", fordert die Tochter des Actionstars unmissverständlich. Mit ihrem Beitrag im Netz stellt sie sich klar vor ihren Vater und bezieht Stellung gegen die anonymen Stimmen, die immer wieder mit vermeintlichen Einblicken in sein Privatleben an die Presse herantreten.

Besonders getroffen habe sie die Passage über das angeblich kindliche Verhalten ihres Vaters. Immer wenn sie Fotos ihres Vaters geteilt habe, hätten ihr Fans aus der ganzen Welt vermittelt, wie behutsam man mit Veröffentlichungen über Bruce umgehen müsse. Umso weniger Verständnis hat sie offenbar für die anonyme Quelle, deren Glaubwürdigkeit sie direkt infrage stellt. "Also, der 'Freund', das 'Familienmitglied' oder die Quelle, die verraten hat, dass er sich 'jetzt wie ein Baby verhält'? Wie ist das akzeptabel? Wer bist du?", schreibt sie. Im Kern geht es ihr um eine klare Forderung: Menschen aus dem persönlichen Umfeld ihres Vaters sollen keine intimen Beobachtungen über sein krankheitsbedingtes Verhalten an Medien weitergeben. Wer Bruce wirklich nahestehe, solle seine Privatsphäre respektieren, statt Details aus seinem Alltag nach außen zu tragen.

Der Bericht, gegen den sich Tallulah wehrte, hatte zuvor ein düsteres Bild von Bruce' Alltag gezeichnet. Gegenüber der Daily Mail hatte eine anonyme Quelle behauptet, der Schauspieler habe sich geistig zunehmend zurückgezogen. Auch sein Stottern aus Kindertagen sei zurückgekehrt. "Er macht lange Pausen, als wäre er in Gedanken versunken. Aber in Wirklichkeit versucht er, die Worte zu finden", hatte der Tippgeber geschildert. Dem Bericht zufolge hatte Bruce in einem nahe gelegenen Bungalow gelebt und rund um die Uhr Betreuung durch ein Pflegeteam erhalten. Eine Stellungnahme seines Sprechers hatte zunächst nicht vorgelegen. Über die Belastung für die Familie hatte Bruce' Ehefrau Emma Heming (50) bereits im September mit dem Magazin Hello! gesprochen. Sie hatte ihren Alltag mit der Erkrankung als einen "ständigen Zustand der Trauer" beschrieben. Zugleich hatte sie klargestellt, dass ihr Mann sie weiterhin erkenne.

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Instagram / buuski Tallulah Willis und Bruce Willis

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Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Vater Bruce Willis

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