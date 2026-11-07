Julia Römmelt äußert sich zu Gerüchten um Kevin vor Promihof

Julia Römmelt (32) greift ein neues Gerücht über Kevin Njie (30) und ihre gemeinsame Zeit rund um Der Promihof auf. Demnach sollen sich das Model und der Realitystar bereits vor dem Einzug in die Show im Quarantänehotel nähergekommen sein. In einem RTL+-Interview, das Julia vor kurzem in ihrer Instagram-Story teilte, legt sie sich dazu jedoch nicht fest. Sehr deutlich wird sie dagegen, wenn es um Kevins Verhalten in der Show geht. Dort soll er behauptet haben, er verstehe nicht, was Julia von ihm wolle und warum sie so reagiere.

Julia deutet in dem Interview an, dass Kevins angebliches Unverständnis mit Absprachen zusammenhängen könnte, die es bereits zuvor zwischen ihnen gegeben habe. Welche Vereinbarungen sie genau meint und wann diese getroffen worden sein sollen, verrät sie allerdings nicht. Dafür macht das Model klar, dass der Konflikt in den kommenden Folgen von "Der Promihof" noch längst nicht seinen Höhepunkt erreicht hat: "Das wird noch richtig krachen, und das im Laufe der Staffel, es wird noch explodieren." In dem hochkant geschnittenen Clip sind Julia und die RTL+-Interviewerin jeweils allein in verschiedenen Innenräumen zu sehen. Beide reagieren sehr lebhaft auf das Gespräch. Julia unterstreicht ihre Aussagen dabei mit energischen Gesten. Gleichzeitig nutzt sie die Story, um auf das komplette Interview aufmerksam zu machen.

Julia und Kevin verband bereits vor ihrer Teilnahme an "Der Promihof" eine gemeinsame Vergangenheit. Zwischen den beiden hatte es eine kurze, aber intensive Phase gegeben, die für Julia schmerzhaft endete. Kevin soll den Kontakt damals unvermittelt abgebrochen und ihre Nachrichten anschließend nicht mehr beantwortet haben. Auf dem Hof sprachen die beiden offen über diese Vorgeschichte. Julia machte in der Show klar, dass die Verletzungen von damals ihre Gefühle noch immer prägen. Außerdem gab sie zu, dass sie Angst habe, von Kevin erneut verletzt zu werden. Das Gerücht um ein mögliches Treffen im Quarantänehotel wirft nun eine weitere Frage zu der Geschichte der beiden auf. Bestätigt hat Julia ein solches Treffen bislang nicht.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie kuscheln auf dem "Promihof"-Daybed

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