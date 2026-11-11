Jenke von Wilmsdorff platzt für Challenge in fremde Hochzeit

Jenke von Wilmsdorff (61) hat in Amsterdam eine Hochzeit gecrasht, und zwar mit voller Absicht. Zusammen mit seinem 31-jährigen Sohn Jánik tauchte der Moderator ohne Vorwarnung bei der Trauung eines Paares auf, das er gar nicht kannte, um ein gemeinsames Selfie mit den frisch Vermählten zu ergattern. Hinter der Aktion steckt die neue ProSieben-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa", in der Vater und Sohn fünf Tage lang auf der Flucht vor mehreren prominenten Verfolgerteams sind und für eine Challenge dringend ein Foto mit einem Brautpaar brauchten. Wie in der Sendung zu sehen ist, bat Jenke das Paar zuerst um Verzeihung für die Unterbrechung und erklärte: "Wir sind von einer deutschen TV-Show. Es tut mir so leid, dass ich störe. Nur ein Selfie. Dann gewinnen wir die Challenge, sonst verlieren wir."

Der Auftritt kam zwar überraschend, doch das Brautpaar spielte mit und posierte mit den beiden ungebetenen Gästen, womit Jenke und Jánik die Selfie-Aufgabe tatsächlich meisterten. Jenke war die Erleichterung deutlich anzumerken, während sein Sohn den Erfolg kaum fassen konnte: "Das kann nicht wahr sein, dass wir das echt geschafft haben." Die beiden anderen Flüchtenden hatten bei derselben Aufgabe weniger Glück, da Andrea Kiewel (61) in Venedig zwar auf ein Brautpaar stieß, dann aber beim Singen scheiterte, während Chris Tall (35) in Lissabon gar keine frisch Vermählten fand. Für Andrea und Chris hat das schwerwiegende Folgen, denn von beiden wird jeweils eine 20 Sekunden lange Tonaufnahme veröffentlicht, die den jagenden Promiduos Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann.

Durch die Show führt Steven Gätjen (54), während Jenke, Jánik, Andrea, Chris und die anderen Teilnehmer fünf Tage lang in rot-weiß gestreiften Shirts quer durch Europa vor ihren Verfolgern fliehen. Auf ihrer Spur sind sechs prominente Zweierteams – darunter Benni und Dennis Wolter, Alina Merkau (40) und Matthias Killing (47), Cecilia Asoro (30) und Serkan Yavuz (33) sowie Betty Taube (31) und Timo Scheider (48), Maren und Tobias Wolf (35) und Rick Azas und Alex Freerun –, die Hinweise aus ihren Social-Media-Communitys nutzen. Für die Verfolger gilt dabei eine strenge Regel, wonach jeden Tag das Team die Show verlassen muss, das am weitesten von den Gejagten entfernt ist. Wer am Ende die Nase vorn hat, zeigt sich in den kommenden Folgen, denn die spannende Jagd geht jeweils mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben weiter.

Anzeige Anzeige

Imago Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Janik von Wilmsdorff beim Deutschen Fernsehpreis 2022 in Köln

Anzeige Anzeige

Imago Jenke von Wilmsdorff und Janik von Wilmsdorff beim "Kölner Treff", April 2026

Anzeige Anzeige