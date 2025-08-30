Daran merkte Sarah Harrison, dass Dominic der Richtige ist

Sarah Harrison (34) und ihr Ehemann Dominic Harrison (34) sind ein echtes Traumpaar. Seit ihrem Kennenlernen im Jahr 2014 gingen die beiden Influencer durch Höhen und Tiefen und wagten 2017 schließlich den Schritt vor den Traualtar. Mit drei gemeinsamen Kindern krönen sie heute ihr Familienglück. Auf Instagram teilt Sarah nun mit ihren Fans, woran sie erkannte, dass Dominic der Richtige für sie ist: "Wir sind einfach zusammengewachsen, wir haben uns zusammen entwickelt und haben uns zusammen alles aufgebaut. In dieser Zeit hat man einfach gesehen, dass er der Richtige ist."

In ihrer Antwort lässt die Social-Media-Ikone tief blicken. Ihre Liebe sei ohne große Erwartungen gestartet, erinnert sie sich: "Wir haben uns nicht gedatet und gesagt, ich will irgendwann mal zwei Kinder und ein Haus und irgendwann auswandern, sondern wir haben uns kennengelernt, weil wir uns einfach toll gefunden haben." Doch der Weg war nicht immer nur rosig: Von "Blockieren, Hassen, Heulen und Lieben" hätten sie in der Kennenlernzeit alles miteinander durchlebt. Gerade diese Phasen voller Emotionen seien jedoch der Schlüssel gewesen, sich völlig aufeinander einzulassen und miteinander zu wachsen.

Heute, nach über einem Jahrzehnt zusammen, sind Sarah und Dominic glückliche Eltern dreier Kinder und teilen ihren Alltag offen mit ihrer Community in den sozialen Medien. Die beiden Influencer, die sich einst durch ihre Unterschiede angezogen fühlten, haben inzwischen eine stabile Verbindung aufgebaut. Fans bewundern das Paar für seine Ehrlichkeit und Authentizität – Eigenschaften, die sie nicht nur in ihren Beiträgen, sondern auch in ihrer Liebesgeschichte lebendig werden lassen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Dominic Harrison im November 2024

Action Press Dominic und Sarah Harrison bei der GLOW-Messe in Essen

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern, Januar 2025