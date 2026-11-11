George Lucas hält diesen Film für besser als "Star Wars"

George Lucas (82) überrascht nun mit einem unerwarteten Filmfavoriten: Ausgerechnet der Schöpfer von Star Wars kürt nicht seine eigene Weltraumsaga zum besten Science-Fiction-Film, sondern "2001: Odyssee im Weltraum" von Stanley Kubrick (†70). In der Dokumentation "Standing On The Shoulders Of Kubrick: The Legacy Of 2001" gerät der Regisseur regelrecht ins Schwärmen. "Stanley Kubrick hat den definitiven Science-Fiction-Film gemacht, und es wird sehr schwierig sein, dass jemand kommt und einen besseren Film macht", stellt George klar. Dabei scheut er auch den Vergleich mit seinem eigenen Erfolgswerk nicht: "Auf technischer Ebene kann 'Star Wars' durchaus mithalten, aber ich persönlich halte '2001' für viel besser."

Wie Filmstarts berichtet, begründet der Filmemacher seine Begeisterung vor allem mit den damals revolutionären Spezialeffekten. Für George markiert Stanleys Werk den Höhepunkt der klassischen Tricktechnik. "Wenn man auf die ersten 70 Jahre zurückblickt, ist dies der beste Film. Und das wird er auch immer bleiben", erklärt er in der Dokumentation. Doch auch inhaltlich habe der Streifen das Genre nachhaltig geprägt. George sieht darin einen entscheidenden Wendepunkt, durch den Science-Fiction erstmals als ernst zu nehmendes Kino wahrgenommen wurde: "Bis dahin waren viele Sci-Fi-Filme, vor allem in den 1950er-Jahren, eher B-Movies. Es ging um Riesenmonster, Riesenspinnen, alles Mögliche."

Als "Krieg der Sterne" 1977 in die Kinos kam, knüpfte George Lucas selbst an diese Entwicklung an und setzte mit seinen Spezialeffekten neue Maßstäbe. Wie Filmstarts berichtet, wurde der erste Teil sogar zum erfolgreichsten Film des Jahres. Auch die Fortsetzungen begeisterten ein Millionenpublikum und machten die Saga endgültig zum Kult. 2012 wechselte das von George gegründete Filmstudio Lucasfilm schließlich den Besitzer und wurde von Disney übernommen. Seitdem ist das "Star Wars"-Universum stetig gewachsen: Neben einer Sequeltrilogie entstanden zahlreiche Serien und Spin-off-Filme. Und auch die Geschichte der Skywalker könnte schon bald weitererzählt werden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Spiderman-Regisseur Jon Watts (45) eine neue Trilogie übernehmen könnte.

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United Archives GmbH Star Wars, 1977

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Getty Images George Lucas bei der Netflix-Ausstellung "Frankenstein" in Los Angeles, Januar 2026

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