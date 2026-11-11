Netflix plant offenbar eine Dokuserie über Russell Brand

Netflix steht offenbar kurz davor, eine große Dokuserie über den britischen Schauspieler und Comedian Russell Brand (51) auf den Weg zu bringen. Wie Deadline berichtet, soll das Projekt seine Verurteilung wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung genauer beleuchten. Erst in der vergangenen Woche wurde Russell schuldig gesprochen. Das Strafmaß: zehn Jahre und sechs Monate Haft. Netflix selbst wollte sich zu den Gerüchten bislang nicht äußern. Laut dem Branchenportal könnte die offizielle Bestätigung jedoch am morgigen Donnerstag folgen. Dass die Arbeiten an der Serie offenbar schon konkret laufen, wurde bereits während des vierwöchigen Prozesses am Londoner Southwark Crown Court deutlich. Russells ehemaliger Freund Mark Pinheiro sagte dort aus, ein Produzent habe ihn wegen einer Netflixproduktion kontaktiert.

Bei der Urteilsverkündung fand Richter Mark Bennathan deutliche Worte. Er nannte Russell einen "Sexualstraftäter" und stellte klar, dass seine Berühmtheit ihn lange geschützt habe. Das änderte sich erst 2023, als Channel 4, The Times und The Sunday Times die Vorwürfe gegen ihn öffentlich machten. Laut Deadline würdigte der Richter ausdrücklich die "Entschlossenheit und den Mut" der Frauen, die den Schauspieler angezeigt hatten. In seiner Ansprache stellte er außerdem klar: "Egal, was Frauen tragen, wohin sie gehen oder was sie trinken: Sie behalten das Recht, 'Nein' zu sagen und von den Strafgerichten Gerechtigkeit zu verlangen, wenn Sexualstraftäter wie Sie, Russell Brand, ohne ihre Zustimmung handeln." Hinter der geplanten Produktion steht dem Branchenportal zufolge 72 Films. Die Produktionsfirma hatte für den Streamingdienst schon den Fall des britischen Sexualstraftäters Jimmy Savile dokumentarisch aufgearbeitet und daraus die zweiteilige Produktion "Jimmy Savile: A British Horror Story" gemacht.

Während Netflix offenbar eine Dokuserie über Russells Straftaten vorbereitet, bleibt sein 2018 veröffentlichtes Comedyspecial "Russell Brand: Re:Birth" weiterhin abrufbar. Aktiv vermarktet wird die im Londoner Hackney Empire vor Publikum aufgezeichnete Show seit der Verkündung des Strafmaßes jedoch nicht mehr. Sie taucht weder in den Empfehlungen auf noch erscheint sie, wenn man nach Russells Namen sucht. Finden lässt sich das Special jedoch weiterhin über den Suchbegriff "British stand-up comedy". Russell spricht in der Show unter anderem über sein Sexleben und darüber, wie lange es gedauert hat, bis er und seine Ehefrau Laura Brand ihr erstes Kind zeugten. Laura wird zudem im Abspann erwähnt. Netflix begründet den Verbleib des Programms mit der Entscheidungsfreiheit seiner Nutzer: "Für unsere Mitglieder stehen Auswahl und Kontrolle an erster Stelle: die Freiheit, zu sehen, was, wie und wann sie möchten, wobei Empfehlungen und Altersfreigaben sie bei diesen Entscheidungen unterstützen."

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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