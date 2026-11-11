Russell Brand soll 10 Mio. Euro aus Firma entnommen haben

Russell Brand (51) soll seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn hohe Summen aus seinem Unternehmen abgezogen haben. Wie The Sun berichtet, hat der Comedian rund 10 Millionen Euro aus seiner Firma Pablo Diablo's Legitimate Business Firm entnommen. Die mutmaßliche Entnahme könnte weitreichende Folgen haben. Sollten die Opfer Entschädigungen zugesprochen bekommen, könnte es dadurch schwieriger werden, diese Zahlungen tatsächlich durchzusetzen. Für den Schauspieler steht derzeit einiges auf dem Spiel. In der vergangenen Woche sprach ihn der Southwark Crown Court in London schuldig, unter anderem wegen einer Vergewaltigung und drei sexueller Übergriffe. Damit könnten auf Russell neben einer Haftstrafe auch erhebliche finanzielle Forderungen zukommen. Ob und wofür das Geld aus dem Unternehmen verwendet wurde, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Ebenso ist bislang nicht geklärt, welche Summe den Betroffenen im Zuge möglicher Entschädigungsverfahren zugesprochen werden könnte.

Dem Bericht zufolge könnte der Comedian zusätzlich zu einer möglichen Gefängnisstrafe auch dazu verpflichtet werden, den Opfern hohe Entschädigungen zu zahlen. Genau an dieser Stelle könnte die angebliche Geldentnahme zum Problem werden. Dabei gilt es, zwei Dinge klar voneinander zu trennen. Der Schuldspruch gegen Russell steht fest und wurde vom Gericht gefällt. Dass er rund 10 Millionen Euro aus seinem Unternehmen abgezogen haben soll, beruht dagegen auf dem Bericht von The Sun. Ob die angeblich aus der Firma abgezogene Summe tatsächlich Einfluss auf spätere Zahlungen oder deren Durchsetzung haben wird, ist derzeit offen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Russells Vermögenswerte in den Fokus rücken. Mitte September 2026 hatte er laut Grundbuchunterlagen beantragt, sein Familienanwesen in Oxfordshire auf seine Ehefrau Laura Gallacher (39) zu überschreiben. Das geschah etwa sechs Wochen vor dem Schuldspruch. Das Haus in der Nähe von Henley-on-Thames verfügt über sechs Schlafzimmer und soll rund 5,9 Millionen Euro wert sein. Russell hatte die Immobilie im Jahr 2016 für 3,9 Millionen Euro gekauft. Anschließend steckte er ungefähr 1,2 Millionen Euro in die Renovierung. Solange die beantragte Übertragung nicht genehmigt ist, bleibt der Schauspieler den damaligen Grundbuchangaben zufolge alleiniger Eigentümer des Anwesens. Ob der geplante Eigentümerwechsel in irgendeinem Zusammenhang mit möglichen Entschädigungsforderungen steht, ist nicht geklärt. Ebenso gibt es keine bestätigten Angaben dazu, ob die Immobilie durch die Übertragung vor etwaigen Ansprüchen geschützt werden könnte.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand trifft am Southwark Crown Court ein, London, 14. Oktober 2026

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