Pikanter Liebessong von Russell Brand sorgt für Entsetzen

Ein altes Video von Russell Brand (51) sorgt nach seiner Verurteilung erneut für Kritik. Im August 2018 hatte der Schauspieler und Comedian seiner Frau Laura Gallacher (39) zum ersten Hochzeitstag ein Ständchen gesungen und den Clip auf der Plattform X geteilt. Für seinen Auftritt wählte er den anzüglichen Song "Inside of You" aus der Komödie "Nie wieder Sex mit der Ex". Darin singt Russell wiederholt davon, seiner Frau auch körperlich nahe sein zu wollen. Wie der Daily Star berichtet, reagieren viele Nutzer inzwischen besonders befremdet auf den Clip: Russell wurde wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

In der Komödie singt Russell das von Jason Segel (46) geschriebene Lied in seiner Rolle als Rockstar Aldous Snow. Am Ende des Videos wandte er sich direkt an seine Frau: "Alles Gute zum Hochzeitstag, Laura. Danke, Jason, für diesen Song." Schon bei der Veröffentlichung vor acht Jahren stieß das Ständchen laut Daily Star auf Irritation. "Gruselig", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Ein kleines bisschen beängstigend, egal, wie man es betrachtet." Eine weitere Person meinte: "Offensichtlich entgeht mir hier etwas. Gruselig!" Die Geschworenen befanden Russell für schuldig, 2009 einen Fan vergewaltigt und 2004, 2005 und 2009 drei Frauen aus der Fernseh- und Radiobranche sexuell angegriffen zu haben. Die Taten fielen in die Zeit, in der seine Karriere auf dem Höhepunkt war.

Russell und Laura lernten sich 2007 über ihre Schwester, die TV-Sportmoderatorin Kirsty Gallacher, kennen. Laura war damals 19 Jahre alt und studierte Kunst, während Russell als Comedian immer bekannter wurde. Nach einer kurzen Beziehung trennten sich die beiden zunächst. In den Jahren danach war Russell unter anderem 14 Monate mit der US-Sängerin Katy Perry (42) verheiratet. Später fanden Laura und er wieder zusammen und heirateten 2017. Laura ist Mutter von zwei Kindern und unterstützte Russell auch nach seiner Verurteilung weiterhin öffentlich.

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Instagram / russellbrand Russell Brand im April 2025

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Getty Images Russell Brand, Schauspieler und Comedian

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