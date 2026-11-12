Harry und Meghan wollen Weihnachten in Großbritannien feiern

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) könnten in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest erleben: Zum ersten Mal seit acht Jahren steht offenbar wieder ein Fest in Großbritannien im Raum. Offiziell bestätigt hat das Ehepaar seine Festtagspläne bislang allerdings nicht. Doch die Sussexes, die im Laufe des Jahres aus Montecito nach Großbritannien zurückgekehrt sind, möchten die Feiertage wohl im engsten Familienkreis verbringen. Mit dabei sollen ihre Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sowie Meghans Mutter Doria Ragland sein. Royalexpertin Emily Nash erklärte im "A Right Royal Podcast", ein Weihnachtsfest mit Doria sei "immer der Plan" gewesen. Wo die Familie letztlich zusammenkommt, richte sich jedoch vor allem danach, welchen Ort Doria bevorzugt. Ein Fest mit König Charles (77) und den übrigen Mitgliedern der Royal Family gilt hingegen als unwahrscheinlich. Das weiterhin angespannte Verhältnis soll eine solche Zusammenkunft für Harry und Meghan zu unangenehm und schwierig machen.

Ein Freund des Paares bestätigte gegenüber The Times, dass Doria bei der Wahl des Ortes das letzte Wort haben soll: "An Thanksgiving und Weihnachten werden sie das tun, was Doria tun möchte. Sie würden es lieben, wenn sie nach Großbritannien käme und die Zeit hier mit ihnen verbrächte, aber sie werden dort sein, wo sie sein möchte." Eine Feier mit der Königsfamilie schloss der Vertraute zugleich deutlich aus. "Sie werden Weihnachten nicht mit der Royal Family verbringen. Wie sollte das überhaupt funktionieren? Sie wissen, dass es zu unangenehm und zu schwierig wäre. Sie wissen auch, dass sie nicht eingeladen werden, und sie warten nicht auf eine Einladung", betonte er gegenüber der Zeitung. Das Verhältnis zwischen Harry, Meghan und Teilen der Königsfamilie ist belastet, seit die beiden 2020 als ranghohe Royals zurücktraten und in die USA zogen. Weihnachten 2025 feierte die Familie noch in Montecito. Meghan beschrieb den Tag damals als gemütliches Beisammensein in Schlafanzügen – mit Brettspielen, Musik, Kerzen, gutem Essen und gemeinsamen Erinnerungen.

Der frühere Royalbutler Grant Harrold hatte zuletzt noch eine ganz andere Prognose abgegeben. Er hielt eine Einladung für Harry und Meghan zum traditionellen Weihnachtsfest in Sandringham für sehr wahrscheinlich. Voraussetzung sei allerdings, dass Harry und Meghan bis zu den Feiertagen nicht für neuen Ärger sorgen. Eine offizielle Einladung des Palastes wurde bislang nicht bekannt. Zuletzt hatten Harry und Meghan im Jahr 2018 gemeinsam mit der Royal Family in Sandringham Weihnachten gefeiert. Der Prinz berichtete anschließend von einer großartigen Zeit mit seinen Angehörigen. Besonders gern erinnerte er sich an den Aufenthalt bei seinem Bruder Prinz William (44) und seiner Schwägerin Prinzessin Kate (44). Auch das Herumtollen mit den Kindern hob er damals positiv hervor. Seitdem hat sich das Verhältnis innerhalb der Familie deutlich verändert. In diesem Jahr könnte das Fest nach den aktuellen Angaben deutlich privater ausfallen: Statt mit dem gesamten Königshaus wollen Harry und Meghan offenbar mit Doria, Archie und Lilibet feiern.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland im Mai 2018

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