Promi-Büßen-Anna kassiert Shitstorm für neuen Asiaten-Clip

Anna Miltina sorgt erneut für Unmut. Nach den Dreharbeiten von Das große Promi-Büßen hat die TikTok-Bkanntheit ein neues Video veröffentlicht. Reue? Fehlanzeige. Viele Nutzer sind daher aufgebracht. Der Clip trägt den Titel "Danke an den Asiaten". Die Content Creatoin meint: "Habe ich mich eigentlich schon bei den Asiaten bedankt? Keine Ahnung mehr, wie der heißt, aber hey... Danke schön. Wegen dir durfte ich in einer Fernsehshow mitmachen." Mit diesen Worten spielt die Influencerin auf die Rassismusvorwürfe an, die nach einem früheren Video gegen sie laut geworden waren. Im Netz zeigen sich zahlreiche User fassungslos und werfen ihr Respektlosigkeit vor: "Wie kann man es immer noch schlimmer machen?"

In der Sendung hatte Moderatorin Olivia Jones (56) Anna mit ihren umstrittenen Inhalten konfrontiert. Die Familienmutter brach später in Tränen aus und stellte infrage, ob ihre früheren Videos tatsächlich in Ordnung gewesen seien. Umso größer ist nun die Empörung. Im Netz finden sich Reaktionen wie "Macht sie ernsthaft nicht", "Das hat sie nicht gesagt?" und "Ich bin einfach nur fassungslos". Andere Nutzer erinnern an ihren emotionalen Auftritt in der Show und schreiben: "Aber da noch geheult." Weitere Kommentare lauten: "Einfach so respektlos." Anna gibt sich aber unbeeindruckt: "Die negativen Nachrichten jucken mich überhaupt gar nicht. Ihr könnt so viel Hass verbreiten, so viele negative Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Am Ende des Tages ist das Promo für mich."

Auch in der Show hatte Anna zunächst kaum Einsicht gezeigt. Besonders brisant war ein Video, in dem sie ihre Tochter als hässlich bezeichnet und ihr gesagt hatte: "Ich wünschte, du würdest nicht existieren." Anna hatte den Clip als inszeniert verteidigt. Sie habe darin lediglich Hasskommentare wiederholt. Als Olivia die Tränen des Mädchens angesprochen hatte, hatte die Influencerin auf das schauspielerische Talent ihrer Tochter verwiesen. Schließlich hatte Anna eingeräumt, Videos über ihre Kinder bewusst als Ragebait inszeniert zu haben. Mit den Provokationen hatte sie mehr Reichweite erzielen wollen.

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Instagram / annamiltina Anna Miltina, TikTokerin

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Joyn TikTokerin Anna Miltina, "Das große Promi-Büßen"

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