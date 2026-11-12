Shawn Mendes teilt verliebtes Kussfoto mit Freundin Bruna

Shawn Mendes (28) und Bruna Marquezine (31) zeigen sich ganz verliebt im Netz! Auf Instagram gewährt der Sänger einen besonders romantischen Einblick in seine Beziehung zu der Brasilianerin. In seinem neuen Beitrag veröffentlicht er gleich mehrere sehr innige Schnappschüsse, auf denen sich die beiden eng umschlungen zeigen und sogar leidenschaftlich küssen. Entstanden sind die Schnappschüsse offenbar bei der Hochzeit von Shawns Manager Ziggy Chareton. Dieser gab seiner Partnerin Amanda Samii, die als Vizepräsidentin bei Capitol Records arbeitet, das Jawort. Shawn und Bruna ließen es sich auf der Feier sichtlich gut gehen, schwangen gemeinsam das Tanzbein und machten aus ihrer Zuneigung so gar kein Geheimnis. Zu der Bilderreihe schrieb der Künstler: "Denkt daran, die Liebe zu feiern, ich fühle mich wirklich gesegnet."

Mit dem neuen Post liefert das Paar einen weiteren öffentlichen Liebesbeweis. Noch kürzlich gingen Shawn und Bruna weitgehend zurückhaltend mit ihrer romantischen Verbindung um. Mittlerweile lassen sie ihre zahlreichen Fans aber immer öfter an den vertrauten Momenten zu zweit teilhaben. Neben dem Kuss halten die neuen Fotos ganz verschiedene Augenblicke des vergangenen Hochzeitsbesuchs fest: Mal liegen sich die Turteltauben in den Armen, mal posieren sie eng aneinandergekuschelt und mal tanzen sie ausgelassen während des Empfangs. Schon zu Brunas Geburtstag hatte der Musiker seine Gefühle für sie öffentlich gemacht. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby. Du bist ein Licht und eine Mutter in jedem Raum, den du betrittst. Ohne zuuuu kitschig sein zu wollen, aber du hast mein Leben wirklich verändert, und ich bin dir so, so dankbar. Ich liebe dich sehr, sehr, seeehr!!!", schwärmte Shawn zu dem Zeitpunkt auf Instagram.

Bruna hielt sich mit Liebesbekundungen ebenfalls nicht mehr zurück. Zum Geburtstag ihres Freundes widmete sie ihm auf Instagram liebevolle Zeilen: "Dein Tag, mein Baby. Der Tag, an dem Gott entschieden hat, dass er keine Welt ohne dich wollte. Gott sei Dank dafür. Die Welt ist so viel besser, weil du in ihr bist. Mit dir bin auch ich so viel besser. Ich liebe dich so sehr. Alles Gute zum Geburtstag." In Shawns Geburtstagspost für seine Liebste war sie unter anderem bei ihrem ehrenamtlichen Engagement zu sehen. Darauf kümmerte sie sich im Kulturzentrum Casa Amarela Providência in Rio de Janeiro um Kinder. Auch beruflich hat sich Bruna inzwischen einen Namen gemacht: Die Schauspielerin stand viele Jahre für das brasilianische Fernsehen vor der Kamera. Einem internationalen Publikum wurde sie 2023 mit dem DC-Film "Blue Beetle" bekannt, in dem sie die Rolle der Jenny Kord übernahm.

Anzeige Anzeige

Instagram / shawnmendes Bruna Marquezine und Shawn Mendes, November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruna Marquezine, Oktober 2025

Anzeige Anzeige