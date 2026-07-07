Management bestätigt Ehe-Aus von Steffi Brungs und Chris

Jetzt ist es offiziell: Das Management von Chris Wackert (37) hat gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news die Trennung von ihm und Stephanie Brungs (37) bestätigt. Das Moderatorenpaar, das gemeinsam die Netflix-Datingshow "Love Is Blind: Germany" moderiert hatte, ist nach sieben Jahren Ehe kein Paar mehr. Zu weiteren Einzelheiten wollte sich das Management nicht äußern. Aus dem engsten Umfeld des Paares hieß es laut Bild, beide hätten die Entscheidung gemeinsam und bewusst getroffen. Chris soll inzwischen bereits aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen sein.

Die Trennung hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet: Fans hatten bemerkt, dass die beiden Veranstaltungen zuletzt getrennt besuchten und keinen Ehering mehr trugen. Auch ihr gemeinsamer Podcast "TraumBar", in dem sie ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben ließen, sendete seit Mitte Mai keine neue Folge mehr. Wie es mit dem Duo als Moderatoren von "Love Is Blind: Germany" weitergeht, ist noch offen – Netflix hat auf eine entsprechende Anfrage bislang nicht reagiert. Eine dritte Staffel der Show ist bereits für das kommende Jahr bestätigt.

Noch im Januar 2025 hatten Stephanie und Chris im Magazin Gala offen über die Realität ihrer Beziehung gesprochen. "Eine Ehe ist auch wirklich harte Arbeit", sagte Chris damals. Und Stephanie hatte betont: "Ehe ist auch ein ewiges Ausbalancieren." Dass die beiden als Paar durch schwere Zeiten gegangen waren, hatten sie ebenfalls kein Geheimnis gemacht. Zu Beginn ihrer Beziehung litt Stephanie mehrere Jahre an einer depressiven Phase, 2019 erhielt sie zudem die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. In diesem Zusammenhang räumte sie auch ein, dass Chris' Rolle als ihre Stütze ein Ungleichgewicht in der Beziehung entstehen ließ – und dass sich schließlich auch er in Therapie begab, um die emotionale Last zu verarbeiten. Kennengelernt hatten sich die beiden 2014 auf einer Studentenparty, 2019 heirateten sie standesamtlich in Potsdam sowie mit einem Fest auf Hawaii.

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IMAGO / eventfoto54 Christian Wackert und Stephanie Brungs, Moderatoren

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Instagram / chriswackert Christian Wackert und Steffi Brungs im Februar 2025

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Netflix Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderationsduo von "Love is Blind: Germany"