Erster Auftritt nach Ehe-Aus: Steffi Brungs strahlt in Pink

Wenige Tage nach Bekanntwerden ihrer Trennung von Ehemann Chris Wackert (37) zeigte sich Stephanie Brungs (37) jetzt erstmals wieder öffentlich – und strahlte dabei um die Wette. Die Moderatorin erschien bei der "Frauen100 Summer Night" in Berlin in einem auffälligen pinkfarbenen One-Shoulder-Kleid und ließ sich ihre Stimmung offenbar kein bisschen verderben. In ihrer Instagram-Story fing sie die schönsten Momente des Abends für ihre Follower ein. Das kurze Dress überzeugte mit einem asymmetrischen Schulterausschnitt, zahlreichen Raffungen sowie markanten Knoten am Arm- und Saumbereich. Dazu trug die Moderatorin silberne Stilettos und ein zartes Rosé-Make-up. Ihr herzliches Lachen war dabei das auffälligste Accessoire des Abends.

Die Trennung selbst war erst kurz zuvor öffentlich geworden, nachdem das Management von Chris sie gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt hatte. Laut Bild, die sich auf das engste Umfeld des Paares berief, soll das Ehe-Aus bereits rund sechs Wochen zurückliegen – und eine gemeinsame, bewusste Entscheidung beider gewesen sein. Chris soll seither aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen sein. Wie es beruflich für das frühere Paar weitergeht, ist derweil offen: Laut Bild sollen die beiden die dritte Staffel von "Love Is Blind: Germany" nicht mehr gemeinsam moderieren, obwohl Netflix eine weitere Runde bereits bestätigt hat.

Stephanie und Chris lernten sich 2014 auf einer Studentenparty kennen und heirateten fünf Jahre später – die Feierlichkeiten fanden sowohl in Potsdam als auch auf Hawaii statt. Neben ihrer gemeinsamen Moderationstätigkeit bei "Love Is Blind: Germany" betrieben sie zusammen den Podcast "TraumBar", dessen vorerst letzte Folge im Mai erschien. Ob das Format damit ein Ende gefunden hat, ließen beide bislang offen. Beruflich sind sie auch außerhalb des Netflix-Formats aktiv: Stephanie ist beim RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" zu sehen, Chris gehört zum Moderationsteam des Sat.1-Frühstücksfernsehens.

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Instagram / steffibrungs Steffi Brungs, Moderatorin

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Instagram / steffibrungs Steffi Brungs bei "Frauen100 Summer Night" in Berlin

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Instagram / steffibrungs Josefin Bressel, Steffi Brungs und Chryssanthi Kavazi bei der "Frauen100 Summer Night" in Berlin