Chris-Trennung: Steffi Brungs teilt Einblick in ihre Heilung

Moderatorin Stephanie Brungs (37) gönnt sich nach dem überraschenden Ehe-Aus mit Christian Wackert (37) eine heilsame Auszeit in Griechenland. Auf der Halbinsel Chalkidiki verbringt die RTL-Bekanntheit derzeit viel Zeit mit ihrer Familie und engen Freunden, wie sie nun auf Instagram zeigt. Während Christian zuletzt gemeinsam mit Karen Heinrichs im Sat.1-Frühstücksfernsehen im Studio stand, taucht Stephanie im Süden in ein ganz anderes Programm ein: Sonne, Meer und Seelenwellness statt Studioalltag. Wie sie glücklich teilt: "In diesen Zeiten meine Familie und Freunde so nah bei mir zu haben, ist so heilsam."

Besonders offen sprach Stephanie in den sozialen Medien darüber, wie wichtig ihr ihr Umfeld in dieser Phase ist. Dazu teilte die RTL-Moderatorin weitere Eindrücke ihrer Reise und machte deutlich, wie viel ihr diese Tage bedeuten. "Ich bin dankbar für diese Menschen und diesen gemeinsamen Urlaub!", hielt sie außerdem fest. Anfang Juli war bekannt geworden, dass sich Stephanie Brungs und Christian Wackert nach mehreren gemeinsamen Jahren überraschend getrennt haben. Das einstige Moderatorenpaar hatte sich 2014 kennengelernt und fünf Jahre später geheiratet.

Auch beruflich waren Stephanie und Christian lange eng verbunden. Gemeinsam moderierten sie 2025 und 2026 die ersten beiden Staffeln der Netflix-Show "Love Is Blind: Germany", außerdem betrieben sie zusammen den Podcast "TraumBar". Stephanie ist regelmäßig als VIP-Expertin in "Punkt 12" zu sehen und stand zudem mit Norman Langen (41) für die Konzertreihe "Die Schlagernacht des Jahres" vor der Kamera. Privat hatte die Moderatorin in den vergangenen Jahren bereits eine schwere Zeit hinter sich: Wie sie 2025 öffentlich machte, erhielt sie nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Auf Instagram schrieb sie damals: "Es fiel mir lange Zeit unglaublich schwer, darüber zu sprechen. Heute kann ich es. Weil ich so unfassbar dankbar dafür bin, dass ich gesund bin."

Anzeige Anzeige

Instagram / steffibrungs Steffi Brungs, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / steffibrungs Steffi Brungs und eine Freundin, August 2026

Anzeige Anzeige

Netflix Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderatoren