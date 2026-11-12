Meta sperrt Russell Brands Instagram nach der Verurteilung

Russell Brand (51) ist auf Instagram nicht mehr zu finden. Nur wenige Tage nach der Verkündung seines Strafmaßes wurde das Profil des ehemaligen Comedians vom Mutterkonzern Meta deaktiviert, wie unter anderem TMZ berichtet. Der Schauspieler war wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Vollständig aus den sozialen Medien verschwunden ist der Brite allerdings nicht: Sein Account auf X ist weiterhin erreichbar. Dort wurde inzwischen auch die Nachricht über die Instagram-Sperre veröffentlicht, begleitet von mehreren Screenshots, die Metas Entscheidung dokumentieren sollen. Bislang ist unklar, wer den Beitrag im Namen des Inhaftierten verfasst hat und wer aktuell Zugriff auf sein X-Profil besitzt. Russell selbst kann sich aufgrund seiner Haft derzeit nicht persönlich zu der Sperrung äußern.

Ein Sprecher von Meta bestätigte gegenüber TMZ, dass das Instagram-Profil von Russell gelöscht wurde. Als Begründung nannte das Unternehmen einen Verstoß "gegen unsere Richtlinien". Dabei beruft sich Meta auf seine Regeln zur sogenannten Kontointegrität, nach denen Nutzerkonten auch aufgrund von Handlungen außerhalb der Plattform eingeschränkt oder dauerhaft deaktiviert werden können. Ausdrücklich fallen darunter auch verurteilte Sexualstraftäter. Auf X sorgte die Entscheidung unterdessen für einen spöttischen Kommentar. "Laut @Meta hat es nie einen Russell Brand gegeben. Gott sei Dank für @elonmusk. Bleibt dran", hieß es in einem Beitrag. Mit der Erwähnung von Elon Musk (55) spielte der Verfasser offenbar auf den Eigentümer der Plattform an. Wer hinter den Worten steckt, bleibt allerdings unklar. Auch X selbst hat sich bislang nicht zu Russells weiterhin bestehendem Account geäußert.

Dem Urteil gegen Russell war ein Prozess vorausgegangen, in dem sich der Schauspieler wegen mehrerer schwerwiegender Vorwürfe verantworten musste. Eine Jury befand ihn in einem Fall der Vergewaltigung sowie in drei Fällen sexueller Übergriffe für schuldig, während sie ihn von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und dem Vorwurf eines versuchten unsittlichen Angriffs freisprach. Die Taten, für die der Brite verurteilt wurde, ereigneten sich zwischen 2004 und 2009 und betrafen mehrere Frauen. Russell hatte sämtliche Anschuldigungen stets bestritten und vor Gericht in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Das Southwark Crown Court in London verhängte schließlich eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten. Bekannt geworden war der 51-Jährige vor allem als Comedian und durch seine Rollen in Hollywoodfilmen. Später machte er sich zudem als Autor und Unternehmer einen Namen.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Getty Images Russell Brand moderiert die MTV Video Music Awards am 13. September 2009 in der Radio City Music Hall in New York

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