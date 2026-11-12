Fans geflasht: Helene Fischers neuer Song wird zum Ohrwurm

Helene Fischer (42) steigert die Vorfreude auf ihr neues Album "Wir" weiter. Mit einer kurzen Hörprobe ihres Songs "Was hast du mit mir gemacht" gibt die Sängerin ihren Fans einen Vorgeschmack auf einen weiteren Titel der Platte, und die Reaktionen fallen begeistert aus. Auf YouTube kommentieren viele Hörer den Ausschnitt bereits fleißig. Sie feiern den modern produzierten Popsong mit Discoklängen und einem Refrain, der sofort im Kopf bleibt. Bei vielen Fans hat sich der Song bereits als Ohrwurm festgesetzt. Einige hoffen sogar, dass Helene den Titel schon vor der Veröffentlichung ihres Albums am 4. Dezember als Single herausbringt. In den sozialen Netzwerken wird das Stück bereits als möglicher nächster Hit der Sängerin gehandelt. Ein Fan geht sogar so weit, zu sagen, dass ihn der Song begeistert, obwohl er normalerweise keinen Schlager hört.

In der Kommentarspalte unter dem Video auf YouTube sammelt sich das Lob. "Den Song brauchen wir unbedingt noch als Single vor dem 4. Dezember", fordert ein Fan. Ein anderer ist sich sicher: "Das wird der nächste Knaller von Helene – absolute Nummer eins." Weitere Nutzer schreiben knapp "So ein Ohrwurm" oder "Dauerschleife". Der Song "Was hast du mit mir gemacht" handelt von einer starken Anziehung zwischen zwei Menschen. Die Begegnung mit dem Gegenüber bringt das bisherige Leben völlig durcheinander und lässt die Gefühle Achterbahn fahren. Wie intensiv diese Emotionen sind, zeigt sich besonders im Refrain. In der Hörprobe ist dort zu hören: "Ich kann nicht atmen, immer wenn du nicht da bist." Mit dieser Zeile beschreibt Helene die Sehnsucht nach dem geliebten Menschen, sobald er nicht in ihrer Nähe ist. Bei vielen Fans scheint genau dieser Refrain hängen geblieben zu sein, denn in den Kommentaren ist immer wieder von einem Ohrwurm die Rede.

"Was hast du mit mir gemacht" ist einer von insgesamt 20 Songs, die auf Helenes kommendem Album "Wir" zu hören sein werden. Vier davon sind Bonustitel. Welche Titel auf dem neuen Album zu finden sind, konnten aufmerksame Fans bereits vor einigen Tagen entdecken. In einem Social-Media-Clip war die vollständige Tracklist zu sehen, während sich die Sängerin in einem Outfit mit männlich inspiriertem Look präsentierte. Neben dem nun vorgestellten Song finden sich darauf auch Titel wie "Heute Nacht", "Herzkraft" und "Seelenverwandt". Bis Anfang Dezember müssen sich die Fans noch gedulden, bis sie das gesamte Werk hören können. Bis dahin bleibt es bei der kurzen Hörprobe von "Was hast du mit mir gemacht", die auf YouTube bereits fleißig geteilt und kommentiert wird. Ob bis zum Release weitere Ausschnitte von den übrigen Titeln folgen, hat die Sängerin bislang nicht verraten.

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Imago Live in Hannover: Helene Fischer bei ihrer 360° Stadion Tour in der Heinz von Heiden Arena, 07.07.2026

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