Zuschauer feiern Serkan Yavuz' Coup bei "The Power"

Serkan Yavuz (33) hat in der aktuellen Staffel von The Power für einen der größten Überraschungsmomente gesorgt und bekommt dafür jede Menge Applaus von den Zuschauern. In seiner Rolle als geheimer Powerplayer brachte der Realitystar seinen Mitstreiter Lucas Cordalis (59) dazu, die Switch-Karte ausgerechnet gegen ihn einzusetzen. Anschließend mimte Serkan überzeugend den Empörten und enthüllte seine wahre Rolle erst bei der Eliminierung. Für Lucas bedeutete der Spielzug das Ende seiner Teilnahme an der Show. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash feiern die Fans nun Serkans gelungenes Täuschungsmanöver. "Das war genial und sooo lustig", schwärmt ein User. Ein anderer lobt vor allem den Unterhaltungswert des Influencers: "Serkan bringt positiven Schwung in die Sendung. Jetzt macht es mir so richtig Spaß zu schauen. Er versteht und lebt, was er da macht, und unterhält uns alle super."

Viele Zuschauer sehen in Serkan den idealen Kandidaten für die Sendung. "Man kann von Serkan halten, was man will, aber das ist SEIN Format", schreibt ein User. Ein anderer Fan hebt hervor, wie clever der Social-Media-Star seine Mitstreiter getäuscht hat: "Serkan hat das Format gerettet. Er hat den Sinn begriffen. Ich lag fast auf dem Boden, als er Lucas sprichwörtlich an der Nase herumgeführt hat." Lucas erntet dagegen vor allem Spott. Die Zuschauer amüsieren sich darüber, wie überzeugt der Sänger davon war, Serkan aus dem Spiel geworfen zu haben. "Das war so lustig, wie arrogant Lucas in den Interviews geredet hat und wirklich dachte, er hätte Serkan so gut wie rausgeschmissen. Sein Blick, als er gecheckt hat, was wirklich Sache ist: unbezahlbar", kommentiert ein Fan. Ein anderer nimmt Lucas' eigene Worte auf: "Ja, Lucas, das hat wirklich Fernsehgeschichte geschrieben ... tada ... Du bist der Clown der Staffel."

Hinter Serkans gefeiertem Coup steckte eine besondere Spielregel: Er hatte Lucas zur Zielperson bestimmt, nachdem dieser zuvor eine Switch-Karte erspielt hatte. Mit dieser konnte Lucas eine Nominierung auf einen anderen Kandidaten übertragen. Traf er dabei jedoch den geheimen Powerplayer, bedeutete das für ihn selbst die Eliminierung. Lucas vermutete die geheime Rolle bei einem anderen Mitspieler und ahnte deshalb nicht, dass ausgerechnet Serkan die Fäden zog. Dessen gespielte Empörung ließ ihn zusätzlich glauben, seinen Konkurrenten erfolgreich ausgeschaltet zu haben. Noch vor der Auflösung feierte Lucas seinen vermeintlichen Erfolg bei "The Power" mit den Worten: "Episch, also das wird Fernsehgeschichte schreiben." Kurz darauf enthüllte Serkan vor der Gruppe, dass er selbst der geheime Powerplayer war. Die überraschende Wendung sorgte bei den Mitspielern für fassungslose Gesichter.

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Imago Serkan Yavuz, "The 50"-Kandidat von 2024

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Lucas Cordalis, "The Power"-Kandidat

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