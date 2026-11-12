"Bauer sucht Frau"-Fans erheben Vorwürfe gegen Hofdamen

Bei Bauer sucht Frau sorgen zwei Hofdamen gerade für hitzige Diskussionen im Netz. Unter einem Instagram-Beitrag zur RTL-Kuppelshow behaupten einige Zuschauer, Hannah und Annika seien nicht in erster Linie an einer Partnerschaft mit Daniel interessiert. Stattdessen gehe es den beiden angeblich vor allem um Aufmerksamkeit und den möglichen Ruhm, den ein Auftritt im Fernsehen mit sich bringen kann. Als Anlass für die Spekulationen führen die Kritiker unter anderem Hannahs Auftritt auf Instagram und dortige Andeutungen an. Handfeste Belege dafür, dass Hannah oder Annika tatsächlich nur auf Bekanntheit aus sind, liefern die Kommentatoren allerdings nicht. Andere Fans der Sendung wehren sich deshalb gegen die Unterstellungen und stehen den Kandidatinnen zur Seite. Ein Nutzer macht auf Instagram deutlich: "Nur weil sie hübsch ist, muss man nicht direkt unterstellen, sie wäre für Fame da." Bislang stehen somit vor allem unterschiedliche Eindrücke der Zuschauer gegeneinander.

Einige der Kommentare unter dem Beitrag fallen besonders deutlich aus. "Hannah ist für Fame." Ein anderer legt nach und behauptet: "Diese Annika ist noch schlimmer." Ein weiterer User glaubt, in Hannahs Social-Media-Aktivitäten einen Hinweis entdeckt zu haben, und schreibt: "Sie hat ja schon auf Insta Andeutungen gemacht." In einem weiteren Kommentar heißt es lediglich: "Guck dir mal das Profil von der an." Ob an der Kritik etwas dran ist und wie ernst es den beiden Frauen mit dem Kennenlernen ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststellen. Der weitere Verlauf der Sendung könnte mehr darüber zeigen. Daniel selbst hatte beim Scheunenfest zunächst Annika zu seiner Favoritin erklärt und sie noch vor den übrigen Kandidatinnen zur Hofwoche eingeladen. Anschließend entschied er sich außerdem für Hannah. Julia und Amelie gingen dagegen leer aus und erhielten keine Einladung auf seinen Hof.

Nach ihrer Ankunft auf Daniels Biohof in der Oberpfalz wurden Hannah und Annika direkt von seiner Mutter Martina und seiner Oma Helene in Augenschein genommen. Vor allem Helene begegnete den zwei Blondinen eher zurückhaltend. Ihr Auftreten wirkte auf die Großmutter sehr professionell. Zudem hatte die Seniorin Zweifel, ob die beiden wirklich zum Leben auf dem Hof passen und bei der Arbeit tatkräftig mit anpacken können. Daniel selbst verbindet mit seiner Teilnahme an "Bauer sucht Frau" die Hoffnung, nach rund zehn Jahren als Single endlich eine Partnerin zu finden. Ob eine der beiden Hofdamen dafür infrage kommt, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Die weiteren Folgen der RTL-Kuppelshow laufen montags und dienstags jeweils um 20:15 Uhr bei RTL. Wer schon vorher wissen möchte, wie die Hofwoche weitergeht, kann die Episoden vorab beim Streamingdienst RTL+ abrufen.

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Foto: RTL / Stefan Gregorowius Daniel, Amelie, Annika, Hannah, Julia bei "Bauer sucht Frau" 2026

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RTL Hannah, Daniel und Annika, "Bauer sucht Frau", 2026

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