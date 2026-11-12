Wegen Depression: Sara Kulka startet eine 30-Tage-Challenge

Sara Kulka (36) kämpft mit kleinen Schritten gegen ihre Depression an. Auf Instagram nimmt der Realitystar ihre Follower derzeit mit durch eine selbst auferlegte 30-Tage-Challenge: Jeden Tag möchte sie eine kleine Aufgabe meistern, die ihr guttut. Jetzt zeigte sie, wie der zweite Tag verlaufen ist. Obwohl ihr jegliche Motivation gefehlt habe, fuhr Sara allein zu einem lange nicht besuchten Lieblingsort am Wasser. Dafür habe sie sich regelrecht zwingen müssen, das Haus zu verlassen. Rund 15 Minuten verbrachte sie dort in der herbstlichen Natur. Der Aufwand zahlte sich für das Model offenbar aus. "Aber diese 15 Minuten Investition in mich, nur in mich alleine. Das war wirklich gut", zog Sara in ihrem Reel ein positives Fazit. Mit der öffentlichen Challenge will sie sich auch an schwierigen Tagen bewusst Zeit für sich nehmen.

In ihrem Clip machte Sara deutlich, dass für Menschen mit Depression schon scheinbar banale Dinge eine echte Hürde sein können. An diesem Tag hatte sie sich die Zähne geputzt und sich wieder geschminkt. Auch der Ausflug kostete sie Überwindung: "Eigentlich hab ich gar keinen Bock, heute rauszugehen. Aber ich weiß, dass dieser Ort mir guttut." Weil Sara für das kühle Wetter nicht warm genug angezogen war und fror, blieb sie nur etwa 15 Minuten am Wasser. Schon am nächsten Tag soll es mit einer neuen Aufgabe weitergehen, die einzig und allein ihr selbst guttut. Dass sie ihr Projekt öffentlich teilt, nutzt Sara dabei ganz bewusst als zusätzlichen Ansporn. Am Ende des Reels klang sie deutlich zuversichtlicher: "Bleibt dran, weil ich bleibe jetzt auch dran, weil ich mich unter Druck gesetzt fühle wegen Instagram. Und irgendwie ist das geil. Ich manipuliere mich selbst."

Auf Instagram sprach Sara nicht nur über ihre Depression, sondern auch offen über ihren Konsum von Nikotin und Nasenspray. Gleichzeitig zeigte sie sich dankbar dafür, seit fast 20 Jahren keine anderen Substanzen mehr zu konsumieren. Bereits vor Kurzem hatte die zweifache Mutter verraten, dass sie psychisch instabil sei. Deshalb müsse sie ihre Kräfte derzeit auf die Verantwortung für ihre Töchter sowie auf sich selbst konzentrieren. Diese Situation beeinflusste auch eine schwierige Entscheidung rund um eine zugelaufene, kranke Katze. Sara traute es sich nicht zu, das Tier dauerhaft in ihre Familie aufzunehmen und sich zusätzlich um seine Pflege zu kümmern. Stattdessen machte sie sich auf die Suche nach einem liebevollen neuen Zuhause für den Vierbeiner, wo er gut versorgt werden kann.

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, TV-Bekanntheit

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Imago Model Sara Kulka im Juni 2023 in Hamburg

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