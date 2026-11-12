Claudia Obert bringt ihre Doppelgängerin aus der Fassung

Claudia Obert (65) hat ihre Doppelgängerin ganz schön aus dem Konzept gebracht! Die Comedienne Tahnee Schaffarczyk (34) schlüpfte für ein gemeinsames Video, das auf Instagram zu sehen ist, in die Rolle der Unternehmerin – und zwar mit erstaunlicher Genauigkeit. Ob Kleidung, Frisur, Gestik oder Stimme: Tahnee schlüpft bis ins kleinste Detail in die Rolle des Realitystars. Als Kulisse für den Dreh diente Claudias Hamburger Modegeschäft Luxus Clever. Dort nahmen die beiden Frauen mit jeder Menge Humor Claudias Partner Max Suhr (28) aufs Korn. Doch dann wurde es der Entertainerin plötzlich zu viel: Als Claudia ihren 36 Jahre jüngeren Liebsten zärtlich küsste, war die Situation der Komikerin sichtlich unangenehm. "Ja, da bin ich raus", rief sie und verschwand eilig aus dem Bild. Claudia und Max konnten sich über diese Reaktion köstlich amüsieren und lachten gemeinsam über die Flucht der falschen Claudia.

Dabei hatte Tahnee zu Beginn des Clips noch ganz selbstbewusst gewirkt. "Ja, Max, heute musst du mal gucken, ob du mit zwei Claudias klarkommst", stellte sie den Hamburger scherzhaft vor eine doppelte Herausforderung. Claudia ließ sich nicht lange bitten und legte frech nach: "Normalerweise nimmt er drei. Unter drei fängt er gar nicht erst an." Tahnee zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und entgegnete: "Gut, das will ich sehen." Erst als es zum Kuss kam, geriet die Komikerin kurz in Verlegenheit. Claudia selbst scheint die Darstellung ihrer Person jedoch mit Humor zu nehmen. Gemeinsam produzierten die beiden gleich mehrere Videos, die Tahnee anschließend nach und nach auf ihrem Social-Media-Account veröffentlichte. Bei den Fans kommt die Aktion gut an.

Claudia und Max gehen seit dem Sommer 2022 gemeinsam durchs Leben. In dem Video hält sich der Partner der Unternehmerin allerdings eher im Hintergrund. Statt selbst das Wort zu ergreifen, überlässt er seiner schlagfertigen Freundin die Bühne und quittiert die humorvollen Sprüche der beiden Frauen überwiegend mit einem verschmitzten Grinsen. Der Hamburger Laden ist für Claudia übrigens nicht nur geschäftlicher Mittelpunkt. Er dient ihr auch immer wieder als Bühne für Aktionen, die für Aufmerksamkeit sorgen. Erst kürzlich lud sie dort während einer offiziell genehmigten Sonntagsöffnung zu einer Shoppingparty ein, bei der ihre Kundschaft mit Getränken versorgt wurde. Bei dieser Gelegenheit gab die Designerin auch zu, ihre Geschäfte früher an Adventssonntagen ohne Erlaubnis geöffnet zu haben. Damit habe sie erst aufgehört, nachdem sie angezeigt worden sei und ihr eine fünfstellige Strafe gedroht habe.

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Instagram / tahnee Claudia Obert, Max Suhr und Tahnee Schaffarczyk, November 2026

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Getty Images Tahnee Schaffarczyk im November 2022

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