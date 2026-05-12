Acht Jahre Single: Hannah Waddingham ist wieder vergeben

Für Hannah Waddingham (51) gibt es ein großes Liebes-Update: Die Schauspielerin ist nach acht Jahren als Single wieder in einer Beziehung. Das verriet sie jetzt in einem Coverinterview mit dem Magazin Women's Health UK. Demnach hat die "Ted Lasso"-Darstellerin einen neuen Mann an ihrer Seite – und der scheint es ihr wirklich angetan zu haben. Über ihren noch namenlosen Partner schwärmte sie, er sei "sehr gut aussehend" und "wirklich liebenswert". Vor allem aber betonte Hannah, wie wichtig ihr dabei ihr eigenes Wohlbefinden ist: "Das Beste daran ist vor allem, dass ich glücklich und stark in mir selbst bin."

Auf die Frage, warum sie so lange gewartet habe, bevor sie sich wieder auf jemanden eingelassen hat, antwortete Hannah offen: "Es hat mich acht Jahre gekostet. Ich hatte dafür weder mental noch emotional Platz." Stattdessen habe sie sich voll auf sich selbst und ihre Tochter Kitty konzentriert. "Ich habe mich zurückgezogen und den Fokus auf mein Mädchen und mich gelegt. Aber jetzt bin ich bereit, den Kopf wieder ein bisschen aus der Deckung zu strecken", so die Schauspielerin. Als sie gefragt wurde, ob diese Deckung denn "sehr gut aussehend" sei, lachte Hannah und bestätigte: "Das ist sie!"

Privat hat Hannah in den vergangenen Jahren viele Herausforderungen gemeistert. Nachdem die Beziehung zu Gianluca endete, trug sie die volle Verantwortung für ihre Tochter – auch finanziell. Als Kitty im Kindergartenalter plötzlich schwer erkrankte und mit der Autoimmunerkrankung Henoch-Schönlein-Purpura ins Krankenhaus musste, nahm die Schauspielerin beruflich Tempo heraus und sagte Rollen ab, die sie zu weit von zu Hause weggeführt hätten. In dieser intensiven Familienphase entdeckte sie nach eigenen Worten eine neue Stärke in sich und konzentrierte sich ganz auf Kitty und die Arbeit, die zu ihrem Alltag passte. Schon früher hatte Hannah offen erzählt, dass ihr Liebesleben lange auf Eis lag und sie hohe Ansprüche an einen Partner hat.

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Getty Images Hannah Waddingham bei der Weltpremiere von Project Hail Mary in London

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Getty Images Hannah Waddingham bei den Critics' Circle Film Awards im May Fair Hotel in London

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Getty Images Hannah Waddingham bei den Olivier Awards 2023