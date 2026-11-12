Nach Maya Jamas Aus will Katie Price den "Love Island"-Job

Kaum hatte Maya Jama (32) ihren Abschied von Love Island verkündet, preschte Katie Price (48) vor: Auf Instagram markierte sie den offiziellen Account der Show und schrieb: "Ich würde sehr gerne "Love Island" moderieren." Eine längere Bewerbung schickte die fünffache Mutter nicht hinterher. Ob das reicht, ist fraglich, denn die Konkurrenz ist prominent: Fans und Medien nennen unter anderem Olivia Attwood (35), Maura Higgins (35), Joe Baggs und GK Barry. Olivia gilt laut The Sun als klare Favoritin, weil sie enge Kontakte zur Produktionsfirma Lifted pflegt. Ein Insider erzählte der Zeitung zudem, ITV habe alles versucht, um Maya zu halten. Die ersten Castings für die Nachfolge stehen demnach unmittelbar bevor.

Während ITV sucht, hat Maya Jama ihren nächsten Arbeitgeber längst gefunden: Netflix. Laut Variety hat der Streamer sie für mehrere Projekte verpflichtet, über deren Inhalt noch nichts durchgesickert ist. Ihre Vorfreude fasste sie so zusammen: "Ich bin total aus dem Häuschen, mit Netflix zusammenzuarbeiten! Es kommen einige wirklich aufregende Dinge, und ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, woran wir gearbeitet haben. Ich kann noch nicht zu viel verraten, aber ich freue mich so sehr auf dieses nächste Kapitel. Bleibt dran!" Für ITV tickt dagegen die Uhr: Bereits im Januar 2027 soll "Love Island: All Stars" in Südafrika starten, die Nachfolge muss also bald stehen. Einem Sprecher zufolge, den The Sun zitiert, war Maya "eine fantastische und sehr beliebte Moderatorin bei "Love Island" – wir danken ihr für alles, was sie in den vergangenen drei Jahren in die Show eingebracht hat, und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg".

Im Oktober 2022 war Maya als Nachfolgerin von Laura Whitmore angekündigt worden, ein Jahr später feierte sie ihr Debüt in der Sendung. Rund drei Jahre lang führte sie anschließend durch das Format und moderierte in dieser Zeit insgesamt neun Staffeln. Katie bringt ebenfalls Moderationserfahrung mit: 2007 führte sie gemeinsam mit Ex-Mann Peter Andre (53) durch die Latenightshow "Katie & Peter: Unleashed", die bei den Zuschauern durchfiel und nach acht Folgen endete. Anfang 2016 stieß sie als offizielle Panelistin zu "Loose Women". Im selben Jahr bot sie sich laut Huffington Post als Lauras Nachfolgerin an, damals für ein "I'm a Celebrity"-Spin-off. Seit 2023 hat sie zudem ihren Podcast "The Katie Price Show".

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Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2026

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Getty Images Maya Jama bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall, London

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