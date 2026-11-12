Jennifer Lopez überrascht mit gewagter Show im Netz-Body

Jennifer Lopez (57) hat am Dienstagabend im Metropolitan Museum of Art in New York City für eine wahre Überraschung gesorgt. Ohne vorherige Ankündigung stand die Musikerin bei der exklusiven Veranstaltung Bilt Town Square at The Met auf der Bühne. Zum Auftakt der Show ließ sie sich sogar von ihren Tänzern auf die Bühne tragen. Für Gesprächsstoff sorgte dabei aber vor allem ihr Outfit: Unter einem schwarzen Kleid mit hohen Schlitzen trug sie einen hautfarbenen Netz-Body, der eng an ihrer Figur anlag. Ein tiefer Neckholder-Ausschnitt und große funkelnde Kristalle machten das Teil zum echten Hingucker. Dazu kombinierte J.Lo eine Netzstrumpfhose und schwarze Schnürstiefel von Christian Louboutin. Auffällige Ohrringe und ein mit Kristallen besetztes Mikrofon rundeten den gewagten Bühnenlook der Sängerin ab. Zu Beginn der Show trug sie zudem einen glitzernden Kopfschmuck im Stil der 1920er-Jahre.

Musikalisch setzte sie zuerst auf ihre großen Erfolge. Den Anfang machte "Waiting for Tonight", ein Song aus dem Jahr 1999. Auch "Love Don't Cost a Thing" und "On the Floor" standen auf der Setlist. Im Laufe des Abends wurde es sogar noch heißer: Jennifer streifte das schwarze Kleid ab und zeigte den funkelnden Netz-Body in voller Pracht. In dem Outfit legte sie zusammen mit ihren Tänzern eine energiegeladene Choreografie hin. Der Höhepunkt des Konzerts folgte aber erst noch: Zum ersten Mal performte die Musikerin ihren neuen Dancetrack "Proof of Love" vor Publikum. In dem Song geht es um Liebe, Verlust und Veränderungen. Erscheinen wird das Lied auf einer Vinyl-Neuauflage ihres Albums "Love?", wie Daily Mail berichtet. Die Platte war im Jahr 2011 herausgekommen und feiert jetzt ihr 15-jähriges Jubiläum.

Der Titel gehört zu einer neuen musikalischen Phase der berühmten Sängerin. Zu dieser fand sie, nachdem ihre Zwillinge fürs College ausgezogen waren. Die beiden stammen aus ihrer früheren Ehe mit Marc Anthony (58) und sind inzwischen 18 Jahre alt. Für Jennifer war dieser Umbruch sehr emotional. Gleichzeitig habe er ihr aber auch neue kreative Freiheit gebracht und sie zurück ins Tonstudio geführt. "Ich bin einfach wieder ins Studio gegangen. Ich habe einige der besten Songs geschrieben, die ich je geschrieben habe, und ich bin wirklich begeistert", meinte sie gegenüber Variety. Auch zur Ausrichtung ihrer kommenden Musik äußerte sie sich in dem Gespräch: "Es ist ein Album einer sehr glücklichen Ära." Schon bald ist die Entertainerin erneut auf der großen Bühne zu erleben: Am 26. November zeigt CBS ihr Konzertspecial "The JLo Show: Live in Vegas".

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Getty Images Jennifer Lopez tritt in New York auf, November 2026

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Getty Images Jennifer Lopez tritt bei der ersten "Town Square"-Veranstaltung von Bilt im Met in New York auf

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