Lauren Sánchez plant zweite Weltraummission trotz Kritik

Lauren Sánchez (56) zeigt sich trotz heftiger Kritik völlig begeistert von ihrem Trip ins Weltall und kann sich vorstellen, die Erfahrung zu wiederholen. In der Show "Today With Jenna & Sheinelle" schwärmte die 56-Jährige jetzt von ihrem Flug mit Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen ihres Ehemanns Jeff Bezos (62). "Ich würde es zu hundert Prozent wieder tun. Es war eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe", betonte sie in der Sendung. Die Moderatorin verglich das Erlebnis mit der Geburt eines Kindes – etwas, das man erst verstehe, wenn man es selbst durchlebt habe. Ihr Mann habe sie vor dem Start gewarnt, dass die Reise sie mehr verändern würde, als sie sich vorstellen könne, und er habe recht behalten.

Lauren beschrieb die atemberaubenden Momente im All, wo sie eine nie zuvor gesehene Schwärze erlebte und auf die Erde hinabblickte. "Du bist da oben, und es ist völlig still, und du siehst diese Schwärze, eine Schwärze, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast", erzählte sie. Der Schauspieler William Shatner (94) habe es als Tod beschrieben, weil man kein Leben sehe, und dann schaue man hinunter auf den Planeten Erde und denke: "Das ist es. Das ist unser Zuhause. Es gibt keinen Plan B." Besonders bewegend sei für Lauren die Begegnung mit zwei Teenagern nach der Landung gewesen, die nicht fragten, wie es war, sondern wissen wollten, wie alt man sein müsse, um ins All zu fliegen. Die Journalistin war im April 2025 gemeinsam mit Gayle King (71), Katy Perry (41) und drei weiteren Frauen Teil der ersten reinen Frauen-Crew seit 1963.

Allerdings sorgte die Mission für heftige Kontroversen in den sozialen Medien. Nutzer auf TikTok kritisierten das Unternehmen scharf dafür, "reiche Damen" ohne Erfahrung ins All zu schicken, und bezeichneten die Mission als "Eitelkeitsprojekt". "Auf der heutigen Episode von 'Ich bin reich, du bist arm', schaut: reiche Damen im All", spottete ein User. Auch Model Emily Ratajkowski (34) meldete sich zu Wort und warf Blue Origin vor, den Planeten zu zerstören. "Das ist apokalyptischer Mist", erklärte sie in einem TikTok-Video. Lauren ist mit Jeff seit mehreren Jahren zusammen und engagiert sich gemeinsam mit ihm in verschiedenen philanthropischen Projekten, unter anderem im Kampf gegen Obdachlosigkeit.

IMAGO / ZUMA Press Wire Lauren Sánchez, September 2025

Getty Images Lauren Sánchez, Mai 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig, Juni 2025