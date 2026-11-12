Sadie Robertson gibt Update zur Genesung ihrer Tochter Kit

Lange musste Sadie Robertson (29) um ihre Tochter bangen: Das einjährige Mädchen erlitt in diesem Jahr mehrere Erstickungsanfälle und musste danach einen langen, schwierigen Weg der Genesung durchmachen. Im Gespräch mit Us Weekly gab die Realitybekanntheit jetzt ein erleichterndes Update. "Ihr geht es großartig. Ich bin so dankbar. Es war eine Reise", erzählte Sadie. Der medizinische Eingriff, den Kit über sich ergehen lassen musste, brachte nämlich nicht sofort die erhoffte vollständige Besserung. "Es war nicht so, dass wir operiert wurden und danach alles besser war. Ich glaube, das war das Schwierigste [...], denn so oft möchte man das Problem einfach beheben, und wir erkannten: "Okay, das ist für eine Weile so etwas wie die neue Normalität, in der wir leben"", schilderte sie.

Bei Sadies Tochter wurde nach den Erstickungsanfällen eine Laryngomalazie diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Störung des Kehlkopfes, die bei Babys häufig vorkommt. Inzwischen hat Kit die schwierigen Monate hinter sich gelassen, und ihre Mutter zeigt sich mächtig stolz auf ihre Jüngste. "Sie ist so ein starkes Mädchen. Sie ist so eine kleine Überwinderin", schwärmte Sadie gegenüber dem Magazin. Sadie erzählt außerdem, dass ihre Tochter mittlerweile gut zurechtkomme und erst vor Kurzem sogar beim Gottesdienst dabei sein konnte. Damit hat sich der Alltag der Familie nach der langen Zeit der Ungewissheit wieder deutlich entspannt, wie Sadies Worte gegenüber Us Weekly zeigen.

Die dramatischen Vorfälle hatten sich im April ereignet: Kit erlitt damals kurz hintereinander zwei Erstickungsanfälle und hörte dabei zeitweise auf zu atmen. Nach dem zweiten Anfall gingen die Ärzte der Sache genauer auf den Grund und suchten nach einer tieferliegenden Ursache. Dabei stießen sie schließlich auf die Kehlkopfstörung. Um diese zu behandeln, wurde das Mädchen einem vergleichsweise kleinen Eingriff unterzogen. Während dieser schwierigen Zeit konnte Sadie vor allem auf die Unterstützung ihres Mannes zählen. Christian Huff und ihre Familie seien eine Quelle der Kraft für sie gewesen. Kit ist bereits das dritte gemeinsame Kind – Kits ältere Schwestern heißen Honey und Haven.

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