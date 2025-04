Lauren Sánchez verteidigt Weltallflug gegen herbe Kritik

Am Montag sorgten Gayle King (70), Lauren Sánchez (55) und Katy Perry (40) weltweit für Schlagzeilen, weil sie als rein weibliche Gruppe mit dem Unternehmen Blue Origin einen kurzen Flug ins Weltall unternahmen. Das blieb aber nicht ohne Kritik. Unter anderem Promis wie Olivia Munn (44) äußerten sich kritisch zu dem Flug. Kurz nachdem die Damen wieder gelandet waren, sprachen sie mit Journalisten und unter anderem Gayle verteidigte den etwa zehnminütigen Flug. "Jeder, der das kritisiert, versteht nicht wirklich, worum es geht", meinte die Moderatorin laut People. Auch Lauren, deren Verlobter Jeff Bezos (61) den Flug möglich machte, betonte: "Wenn ich solche Kommentare höre, sage ich einfach: 'Vertraut mir. Kommt vorbei. Ich zeige euch, worum es hier geht, und es öffnet einem wirklich die Augen.'"

Olivia meinte Anfang des Monats in einem Interview im Podcast "Today With Jenna and Friends", dass sie nicht richtig verstehe, welchen Zweck der Weltraumausflug habe. Für die Schauspielerin gebe es aktuell so viele andere wichtige Dinge, die man machen könne. "Was ist der Punkt? Ist es historisch, dass ihr auf diese Reise geht? Ich denke, es ist ein wenig protzig. Die Erforschung des Weltraums dient dazu, unser Wissen zu erweitern und der Menschheit zu helfen. Was werden sie dort oben tun, das es für uns hier unten besser wird?", überlegte Olivia. Diese Frage versuchte die Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, die mit auf dem Flug war, während der Pressekonferenz am Montag zu beantworten: Sie habe lange dafür kämpfen müssen, ihre Leidenschaft für Luft- und Raumfahrttechnik auszuüben – zumal man ihr in der Schule gesagt habe, sie sei nicht geeignet und solle lieber Kosmetikerin werden.

Der Flug ins All dauerte für die Gruppe Frauen zwar nur etwa elf Minuten, aber es schien ein ganz besonderes Erlebnis gewesen zu sein. Nachdem sie sicher auf dem Boden gelandet waren und die Kapsel verlassen hatten, waren sie sichtlich ergriffen. Katy ging sogar auf die Knie und küsste den Boden unter ihren Füßen. Den Journalisten erklärte sie danach: "Ich fühle mich der Liebe sehr verbunden." Der Popstar soll während des Starts sogar das Lied "What A Wonderful World" gesungen haben. "Ich habe das Lied in der Vergangenheit häufig gecovert – ich hätte nie gedacht, dass ich es irgendwann im All singen könnte", meinte Katy begeistert.

Getty Images Olivia Munn, April 2025

Blue Origin/Mega Die Crewmitglieder der Blue-Origin-All-Expedition

