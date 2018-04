Sie hat sich neu verliebt! Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Paula Patton (42) sich scheiden ließ. Seitdem führt die US-Schauspielerin ein eher ruhiges Liebesleben. Ihr Ex, Sänger Robin Thicke (41), hingegen hat schon länger in Model April Love Geary (23) eine neue Herzdame gefunden. Und nun scheint auch Paulas Liebesglück perfekt zu sein: Zum ersten Mal nach der Trennung ist die brünette Schönheit in einer festen Beziehung.

"Ich habe jetzt einen Freund. Seit einem Monat bin ich mit ihm zusammen", plauderte die Hollywood-Schauspielerin in einem Interview mit dem Portal Extra aus, in dem sie ihren neuen Film "Traffik" vorstellte. Ihren Liebsten lernte sie bei einem Basketballspiel von ihrem Sohn kennen. "Wenn du ein Kind hast und bei einem Basketballspiel bist, dann schau dir genau die Väter an", witzelte sie in dem Gespräch. Da ihr neuer Freund Kinder habe und sie selbst Mutter sei, passe es perfekt. "Es ist wie in einem Märchen. Ich liebe ihn", schwärmte die 42-Jährige.

Mit dem "Blurred Lines"-Interpreten Robin hat Paula einen gemeinsamen Sohn, ihr einziges Kind. Während der Trennung lieferte sich das Ex-Paar einen erbitterten Sorgerechtskampf um den kleinen Jungen. Ein Insider verriet Radar Online vor einigen Monaten, dass die Streitereien mittlerweile beigelegt wurden und beide nun ähnlich viel Zeit mit ihrem Spatz verbringen.

Gee Rock/ Splash News April Geary und Robin Thicke mit den Kindern Mia und Julian

Michael Loccisano / Staff Paula Patton in den SiriusXM Studios in New York

MCCFL / Splash News Robin Thicke mit Sohn Julian

