Stärker werdende Depressionen: Elif verschiebt ihre Tour

Elif Demirezer (33) zieht die Reißleine: Weil ihre Depressionen wieder stärker werden, verschiebt die Sängerin ihre "leb wieder tour". Eigentlich sollte die Konzertreise Ende November 2026 beginnen, jetzt ist sie für September 2027 angesetzt. Außerdem zieht sich Elif vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Auf Instagram erklärte die Musikerin, dass sich ihr Zustand seit etwa einem Monat verschlechtere: "Leider merke ich, dass meine Symptome von Tag zu Tag wieder stärker werden." Die aktuelle Situation erinnere sie an die Zeit vor einem Jahr, "als es mir psychisch zunehmend schlechter ging und die Situation für mich irgendwann ernst wurde". Statt in wenigen Wochen soll die Konzertreise nun erst im September 2027 stattfinden. Allerdings konnten nicht für alle Shows neue Termine vereinbart werden: Die Auftritte in Wien, Zürich, Dresden und Dortmund entfallen komplett. Damit müssen Fans in diesen vier Städten auf die geplanten Konzerte verzichten.

In ihrem Beitrag gab Elif offen zu, dass sie den Umgang mit ihrer Erkrankung unterschätzt habe. Die Depression und die Herausforderungen, die damit einhergehen, hätten "mehr Zeit und Kraft in Anspruch genommen", als sie erwartet habe, schrieb die Sängerin. Nun möchte sie sich ganz auf ihre psychische Gesundheit konzentrieren und wieder zu mehr Stabilität finden. Dazu gehört für sie auch eine Pause von den sozialen Netzwerken. "Aus diesem Grund werde ich mich vorerst auch von Social Media verabschieden. Ich komm wieder wenn es besser ist", kündigte sie auf Instagram an. Für Ticketinhaber gibt es unterdessen unterschiedliche Regelungen: Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten für die auf September 2027 verschobenen Konzerte ihre Gültigkeit. Wer ein Ticket für einen der ersatzlos abgesagten Auftritte in Wien, Zürich, Dresden oder Dortmund besitzt, kann dieses zurückgeben.

Über ihre Depression hatte Elif erstmals Ende Dezember 2025 ausführlich gesprochen. Damals berichtete sie, dass ein privates Ereignis sie in eine schwere psychische Krise gestürzt habe. Ihr Zustand sei zu diesem Zeitpunkt so ernst gewesen, dass sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin nach Athen gereist sei. Dort habe sie versucht, zur Ruhe zu kommen und sich wieder zu stabilisieren. Zudem schilderte die Berlinerin, mit welchen Begleiterscheinungen sie im Zuge ihrer Erkrankung zu kämpfen hatte. Dazu gehörten Appetitlosigkeit, schlaflose Nächte und Migräne. Auch sozial habe sie sich stark isoliert. Im Sommer 2026 setzte sie mit ihrer Musik schließlich ein hoffnungsvolleres Zeichen: Ihr Song "leb wieder", nach dem auch die nun verschobene Tour benannt ist, vermittelte die Aussicht auf einen Neuanfang. Wenige Monate später macht Elif nun öffentlich, dass ihre Symptome erneut stärker geworden sind und sie deshalb ihre Gesundheit in den Mittelpunkt stellt.

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Getty Images Elif, Sängerin

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Instagram / elifmusic Elif Demirezer, Sängerin

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